+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 4 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Карантин в Байконуре продлен до 17 января

20 Декабря 2021 16:05
Поделиться:
Карантин в Байконуре продлен до 17 января

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На территории города Байконура ограничительные меры по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции продлены до 00 часов 17 января 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Более 4 тысяч актюбинцев получили вакцину Pfizer
В Алматы сократилось количество коек в ковидных больницах Более 15 тысяч костанайцев прошли ревакцинацию Сколько человек прошли полный курс вакцинации от КВИ в Алматинской области

В постановлении администрации города отмечается, что снимается требование по обязательному предоставлению медицинских документов, подтверждающих наличие вакцинации или иммунитета против новой коронавирусной инфекции (либо медицинского документа, подтверждающего перенесение заболевания) при посещении гражданами закрытых спортивных объектов для очного получения услуг (в том числе для проведения групповых занятий физической культурой и спортом в закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах, плавательных бассейнах).

Остальные ограничительные мероприятия, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, продлеваются.

Согласно официальной информации Регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России, всего на 19 декабря в городе Байконуре зарегистрировано 2963 случая заражения коронавирусом, в инфекционном стационаре находится один человек, количество умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 с начала пандемии – 141 человек.

Если сравнить данные, то за три последние недели число заболевших увеличилось на 21 человека, три человека скончались.

Оперативный штаб города Байконура и специалисты в области медицины считают, что только массовая вакцинация и ревакцинация примерно через полгода после вакцинации способны прекратить эпидемию.

Администрация города призывает граждан и в дальнейшем соблюдать масочный режим при нахождении в общественных местах и местах массового пребывания людей, на транспорте, при посещении объектов торговли, организаций и учреждений.



Подписывайтесь на наш канал:

#Кызылординская область   #Байконур   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Сара Кабикызы

Новости по теме
Более 4 тысяч актюбинцев получили вакцину Pfizer
В Алматы сократилось количество коек в ковидных больницах
Более 15 тысяч костанайцев прошли ревакцинацию
Сколько человек прошли полный курс вакцинации от КВИ в Алматинской области
Популярное
1 Алексей Цой прокомментировал свою отставку с поста главы Минздрава
2 Президент РК выразил благодарность Алексею Цою за активную работу
3 О шторме предупредили жителей 13 регионов Казахстана
4 379 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
5 Инкассатор похитил 3,8 млн тенге из терминала супермаркета в Нур-Султане
6 Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения РК
Читайте также
Санврачи Алматинской области ответили на актуальные вопросы по вакцинации подростков
8,9 млн казахстанцев вакцинировались от коронавируса
Алексей Цой прокомментировал свою отставку с поста главы Минздрава
Президент РК выразил благодарность Алексею Цою за активную работу
О шторме предупредили жителей 13 регионов Казахстана
379 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Инкассатор похитил 3,8 млн тенге из терминала супермаркета в Нур-Султане
Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив