Карантин в Байконуре продлен до 17 января

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На территории города Байконура ограничительные меры по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции продлены до 00 часов 17 января 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В постановлении администрации города отмечается, что снимается требование по обязательному предоставлению медицинских документов, подтверждающих наличие вакцинации или иммунитета против новой коронавирусной инфекции (либо медицинского документа, подтверждающего перенесение заболевания) при посещении гражданами закрытых спортивных объектов для очного получения услуг (в том числе для проведения групповых занятий физической культурой и спортом в закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах, плавательных бассейнах).

Остальные ограничительные мероприятия, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, продлеваются.

Согласно официальной информации Регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России, всего на 19 декабря в городе Байконуре зарегистрировано 2963 случая заражения коронавирусом, в инфекционном стационаре находится один человек, количество умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 с начала пандемии – 141 человек.

Если сравнить данные, то за три последние недели число заболевших увеличилось на 21 человека, три человека скончались.

Оперативный штаб города Байконура и специалисты в области медицины считают, что только массовая вакцинация и ревакцинация примерно через полгода после вакцинации способны прекратить эпидемию.

Администрация города призывает граждан и в дальнейшем соблюдать масочный режим при нахождении в общественных местах и местах массового пребывания людей, на транспорте, при посещении объектов торговли, организаций и учреждений.



