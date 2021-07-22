Карантин в Байконуре продлен до 16 августа

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Режим ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории города Байконур продлен до 00 часов 16 августа 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно ежедневной информации Регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России, в последнее время наблюдается значительный прирост заболеваний. Если в начале июля 2021 года общее число заболевших (с начала пандемии) было 1465, то на 21 июля эта цифра достигла 1633 случаев заражения. То есть, за прошедшие три недели коронавирусом в Байконуре заболело 165 человек. Антирекорд был зафиксирован 20 июля, когда было зарегистрировано 33 случая заболевших КВИ за один день.

В настоящее время на лечении в инфекционном стационаре находится 38 человек, в течение последних 20 дней есть четыре летальных исхода: общее количество умерших байконурцев с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 87 человек.

Администрация города Байконур, наряду с продлением карантина, своим новым постановлением внесла изменения в установленное ограничение на работу субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги общественного питания. Услуги можно оказывать исключительно вне закрытых залов на верандах и террасах без остекления и ограничением режима работы до 23 часов. При этом должна быть обеспечена заполняемость веранд и террас не более 50% от общего количества посадочных мест с расстоянием между столами не менее 1,5 метров и рассадкой посетителей не более 4 человек за столом.

Оперативный штаб города подчеркивает, что в Байконуре сохраняются все объявленные ранее и действующие ограничительные мероприятия.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 5708 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.