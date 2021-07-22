+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 25 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Карантин в Байконуре продлен до 16 августа

22 Июля 2021 19:35
Поделиться:
Карантин в Байконуре продлен до 16 августа

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Режим ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории города Байконур продлен до 00 часов 16 августа 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Беременную женщину с КВИ и ее малыша спасли от смерти костанайские врачи
Еще 5000 коек развернут в Алматы из-за роста случаев СOVID-19 Дополнительные ограничения будут введены в Алматы из-за роста КВИ Аквапарк в Шымкенте нарушил требования карантина

Согласно ежедневной информации Регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России, в последнее время наблюдается значительный прирост заболеваний. Если в начале июля 2021 года общее число заболевших (с начала пандемии) было 1465, то на 21 июля эта цифра достигла 1633 случаев заражения. То есть, за прошедшие три недели коронавирусом в Байконуре заболело 165 человек. Антирекорд был зафиксирован 20 июля, когда было зарегистрировано 33 случая заболевших КВИ за один день.

В настоящее время на лечении в инфекционном стационаре находится 38 человек, в течение последних 20 дней есть четыре летальных исхода: общее количество умерших байконурцев с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 87 человек.

Администрация города Байконур, наряду с продлением карантина, своим новым постановлением внесла изменения в установленное ограничение на работу субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги общественного питания. Услуги можно оказывать исключительно вне закрытых залов на верандах и террасах без остекления и ограничением режима работы до 23 часов. При этом должна быть обеспечена заполняемость веранд и террас не более 50% от общего количества посадочных мест с расстоянием между столами не менее 1,5 метров и рассадкой посетителей не более 4 человек за столом.

Оперативный штаб города подчеркивает, что в Байконуре сохраняются все объявленные ранее и действующие ограничительные мероприятия.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 5708 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


Подписывайтесь на наш канал:

#Кызылординская область   #Байконур   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Сара Кабикызы

Новости по теме
Беременную женщину с КВИ и ее малыша спасли от смерти костанайские врачи
Еще 5000 коек развернут в Алматы из-за роста случаев СOVID-19
Дополнительные ограничения будут введены в Алматы из-за роста КВИ
Аквапарк в Шымкенте нарушил требования карантина
Популярное
1 В какие страны можно летать из Казахстана
2 Димаш Кудайберген вошел в состав жюри конкурса «Новая волна-2021»
3 15 регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу
4 Нетрезвый скутерист едва не разбился в Петропавловске
5 Четыре вагона сена отправили из Туркестанской области мангистауским фермерам
Читайте также
Укравшего у жителя Темиртау два млн тенге мужчину задержали гвардейцы
Дополнительные ограничения будут введены в Алматы из-за роста КВИ
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив