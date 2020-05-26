Карантин в Байконуре продлен до 15 июня

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На состоявшемся 25 мая заседании городского оперативного штаба было принято решение о продлении карантина по коронавирусной инфекции на территории Байконура до 15 июня 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, ограничения планировалось снять 1 июня 2020 года.

На заседании штаба руководитель регионального управления комплекса «Байконур» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Андрей Попов сообщил о новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией. 24 мая 2020 года с блокпоста, установленного на трассе у поселка Торетам, на автомобиле скорой помощи в инфекционное отделение ЦМСЧ №1 был доставлен гражданин РК, имеющий регистрацию в городе Байконуре. Больной был с признаками острого энтероколита, диагностические лабораторные исследования показали у пациента положительный результат на коронавирусную инфекцию. Контактов по месту проживания в Байконуре заболевший не имел, так как вернулся из Москвы, где проходил учебу в вузе.

Также 24 мая по результатам исследований был выявлен положительный результат на коронавирусную инфекцию у пяти граждан РК, вернувшихся с месторождения Тенгиз в Атырауской области и находившихся после возвращения в провизорном госпитале поселка Акай. Все они являются контактными с заболевшей, доставленной в инфекционное отделение Центральной медицинской санитарной части (ЦМСЧ) № 1 ФМБА России 16 мая. Так как заболевшие имеют регистрацию в городе Байконуре, они были доставлены на автомобиле скорой помощи в инфекционное отделение ЦМСЧ №1 с соблюдением всех необходимых санитарных норм, где будут проходить лечение, доложил на заседании А. Попов.

В целом, в Байконуре обстановка стабильная: 241 человек находится в самоизоляции, на коронавирусную инфекцию исследованы 287 человек, 7 результатов положительные (от 16 и 24 мая).

Учитывая ситуацию, а также санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе Кызылординской области, члены штаба решили продлить режим ограничительных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) до 00 часов 15 июня 2020 года.

До этой даты сохраняются ограничения по проезду через контрольно-пропускные пункты (КПП), проезд и проход жителей Байконура, поселка Торетам и аульного округа Акай через КПП будут по-прежнему осуществляться по специальным пропускам, введенным на период ограничительных мер.

Вместе с тем решением оперативного штаба разрешена деятельность выставок и музеев, спортивных учреждений закрытого типа независимо от форм собственности, фитнес-клубов и тренажерных залов с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом и соблюдением социальной дистанции.

В заключение заседания председатель штаба, глава администрации города Байконура Константин Бусыгин подчеркнул, что сохранение ограничительных мер необходимо, прежде всего, для обеспечения безопасности горожан. «У нас в городе очагов заражения нет, и мы постараемся сохранить такое положение. К сожалению, мы не сможем сейчас вернуть работу КПП в прежний режим. Главное сейчас для нас – это безопасность горожан», - цитирует главу города пресс-служба администрации Байконура.

Ранее сообщалось, что 22 мая 2020 года были сняты некоторые ограничения по карантину в Байконуре.



