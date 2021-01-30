Карантин в Байконуре продлен до 15 февраля

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Режим ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Байконура постановлением главы администрации города продлен еще на две недели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За две недели предыдущего ограничения количество заболевших коронавирусом в Байконуре увеличилось на 24 человека, с 1162 до 1186 человек.

На сегодняшний день на лечении в инфекционном стационаре находится 9 человек, новых летальных случаев за прошедший период не зарегистрировано. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 70 жителей Байконура.

В новом документе руководителя оперативного штаба отмечается, что разрешена деятельность актовых, концертных и киноконцертных залов, при условии соблюдения дезинфекционного, масочного режимов и социального дистанцирования и обеспечения заполняемости залов не более 25% мест для зрителей, уточнён порядок работы объектов общепита.

Постановлением главы администрации сняты ограничения на численность групп при передвижении по городу, при прогулках и нахождении на территории города.