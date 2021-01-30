Карантин в Байконуре продлен до 15 февраля
За две недели предыдущего ограничения количество заболевших коронавирусом в Байконуре увеличилось на 24 человека, с 1162 до 1186 человек.
На сегодняшний день на лечении в инфекционном стационаре находится 9 человек, новых летальных случаев за прошедший период не зарегистрировано. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 70 жителей Байконура.
В новом документе руководителя оперативного штаба отмечается, что разрешена деятельность актовых, концертных и киноконцертных залов, при условии соблюдения дезинфекционного, масочного режимов и социального дистанцирования и обеспечения заполняемости залов не более 25% мест для зрителей, уточнён порядок работы объектов общепита.
Постановлением главы администрации сняты ограничения на численность групп при передвижении по городу, при прогулках и нахождении на территории города.