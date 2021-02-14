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    18:34, 13 Февраль 2021 | GMT +6

    Карантин в Байконуре продлен до 1 марта

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    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Режим ограничительных мер по предупреждению и распространению коронавирусной инфекции на территории города Байконура продлен до 00 часов 1 марта 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Решение о продлении карантина еще на две недели утверждено постановлением главы администрации города Константина Бусыгина в соответствии с предложениями главного государственного санитарного врача комплекса «Байконур».

    Согласно статистике регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России, эпидемиологическая ситуация за прошедшие две недели ухудшилась по сравнению с предыдущим периодом.

    На сегодняшний день на территории космического комплекса всего зарегистрировано 1223 случая заболеваний COVID-19. Это значит, что за две предыдущие недели число заболевших увеличилось на 37 человек.

    Увеличилось число граждан, находящихся на лечении в инфекционном стационаре - 13 человек, есть один летальный исход.

    Все действующие ограничения на территории города Байконура сохраняются.

    Коронавирусная инфекция остаётся ещё во многом неизвестной болезнью, но уже однозначно установлено: масочный режим, социальная дистанция, выполнение санитарных правил являются наиболее эффективными способами, предотвращающими её распространение. Единственным способом, гарантирующим практически 100% способность не заболеть коронавирусной инфекцией, является вакцинация, отмечает городской оперативный штаб.

    Как сообщалось ранее, в Байконуре идет массовая вакцинация против коронавируса.

    Оперативный штаб призывает жителей города пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Массовая вакцинация байконурцев позволит приобрети жителям города коллективный иммунитет и снять остающиеся ограничения.





    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Байконур Кызылординская область Главная Общество
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