Карантин в Алматы продлевают до 1 сентября – Бекшин объяснил почему

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций объяснил, почему ограничительные меры будут продлены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Жандарбека Бекшина, такое решение принято в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции, а также интенсивным распространением варианта «дельта» среди населения и увеличением больных с клиническими симптомами до 94%.

«В Алматы требуется стабилизация эпидемиологической ситуации, тем более что нам необходимо организовать обучение в учреждениях образования в штатном режиме», - пояснил Жандарбек Бекшин.

Именно поэтому действующие ограничительные меры в городе Алматы продлили до 31 августа включительно.

Добавим, что работать социально-экономические объекты будут в соответствии с требованиями к «темно-красной» зоне.

Объектам со статусом «Лидеры Ashyq» разрешен режим работы до 00.00 с увеличением заполняемости объекта на 10%, при вакцинации первым компонентом не менее 90% работников (персонала), за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших лиц в течение последних 3 месяцев - на 20%. Прочим объектам, работающим по проекту Ashyq, разрешен режим работы до 22.00.

Продолжена приостановка деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в Ashyq.

Также продолжена приостановка деятельности всех предприятий и организаций - участников Ashyq в субботние, воскресные и праздничные дни в период работы с 17 по 31 августа 2021 года, кроме организаций и объектов, указанных в подпункте 4) пункта 9 Постановления Главного государственного санитарного врача РК от 29 июля 2021 года №33.

Действует запрет деятельности в будние, выходные и праздничные дни аттракционов, объектов розничной торговли и общепита на территории городских парков.

Также в Постановлении главного санврача Алматы указано о необходимости завершения вакцинации педагогов и технического персонала, персонала общежитий и столовых, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших за последние три месяца. Также необходимо завершить вакцинацию студентов в возрасте старше 18 лет, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших за последние три месяца.

Кроме того, в Постановлении указаны рекомендации по установке рециркуляторов воздуха в местах скученного нахождения учащихся – столовых, туалетных, рекреациях; обеспечению в школах раздельных входов для детей начальных, средних и старших классов. Ж. Бекшин требует проводить ежедневный утренний фильтр всех сотрудников школ и обучающихся.



