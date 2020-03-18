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Карантин в Алматы: комендантский час не рассматривается
18 Марта 2020 16:54
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В акимате Алматы рассказали, что введение комендантского часа в городе не рассматривается, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Комендантский час пока не рассматривается. Никакого запрета нет, жители города могут перемещаться по городу, общественный транспорт работает, парки, общественные места остаются на сегодня открытыми, но еще раз говорю, я рекомендую всем оставаться дома, это не шутка. Видите, что в мире сегодня происходит», - сказал в ходе онлайн-брифинга первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов.
На сегодня в стране подтверждены 35 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 17 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.
Режим карантина вводится в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.
Ключевые слова: Алматы, Коронавирус,
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