Карантин в Алматы: комендантский час не рассматривается

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В акимате Алматы рассказали, что введение комендантского часа в городе не рассматривается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комендантский час пока не рассматривается. Никакого запрета нет, жители города могут перемещаться по городу, общественный транспорт работает, парки, общественные места остаются на сегодня открытыми, но еще раз говорю, я рекомендую всем оставаться дома, это не шутка. Видите, что в мире сегодня происходит», - сказал в ходе онлайн-брифинга первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов.

На сегодня в стране подтверждены 35 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 17 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.

Режим карантина вводится в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.