Карантин ужесточили в Уилском районе Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Актюбинской области подписала Постановление «Об усилении ограничительных карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Уилского района», передает МИА «Казинформ».

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по регионам Республики Казахстан Уилский район находится в «красной» зоне.

Так, постановлением в Уилском районе запрещается проведение мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на дому. Не разрешается работать развлекательным учреждениям, детским игровым площадкам и аттракционам, театрам, кинотеатрам, концертным залам, столовым в организациях образования начального, среднего и основного среднего уровня, средних учебных заведений.

В детских дошкольных учреждениях будут работать лишь дежурные группы при соблюдении комплектации не более 15 человек.

Салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры будут принимать только по предварительной записи, как и медицинские центры, стоматологии.

График работы супермаркетов - в будние и выходные дни с 08:00 до 20:00 часов. Открытые и крытые рынки (продуктовые, непродуктовые) будут работать в будние дни согласно внутреннему распорядку, как и торговые дома, торговые сети.

Время работы банков, ЦОНов, отделения АО «Казпочта» ограничивается с 09:00 до 18:00 часов.

Объектам общественного питания (в помещении) разрешается работать с 09:00 до 20:00 часов при заполняемости до 50%, но не более 30 мест. При этом строго запрещается проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и других массовых мероприятий.

Сауны, бассейны, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры и фитнес-центры будут действовать в будние дни, кроме субботы, воскресенья, согласно внутреннему распорядку.

Обучение в комбинированном формате будет обеспечено в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек. Обучение в комбинированном формате в течение 6 дней недели предусматривается и для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 класс – 1 кабинет» с соблюдением санитарно-дезинфекционного и масочного режимов).

Согласно постановлению, на въезде в село Уил установят санитарные посты с обязательной термометрией и анкетированием всех лиц, выезжающих и въезжающих в этот населенный пункт.

Постановление вступает в силу с 26 марта 2021 года.

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