Карантин ужесточили в Уилском районе Актюбинской области
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по регионам Республики Казахстан Уилский район находится в «красной» зоне.
Так, постановлением в Уилском районе запрещается проведение мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на дому. Не разрешается работать развлекательным учреждениям, детским игровым площадкам и аттракционам, театрам, кинотеатрам, концертным залам, столовым в организациях образования начального, среднего и основного среднего уровня, средних учебных заведений.
В детских дошкольных учреждениях будут работать лишь дежурные группы при соблюдении комплектации не более 15 человек.
Салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры будут принимать только по предварительной записи, как и медицинские центры, стоматологии.
График работы супермаркетов - в будние и выходные дни с 08:00 до 20:00 часов. Открытые и крытые рынки (продуктовые, непродуктовые) будут работать в будние дни согласно внутреннему распорядку, как и торговые дома, торговые сети.
Время работы банков, ЦОНов, отделения АО «Казпочта» ограничивается с 09:00 до 18:00 часов.
Объектам общественного питания (в помещении) разрешается работать с 09:00 до 20:00 часов при заполняемости до 50%, но не более 30 мест. При этом строго запрещается проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и других массовых мероприятий.
Сауны, бассейны, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры и фитнес-центры будут действовать в будние дни, кроме субботы, воскресенья, согласно внутреннему распорядку.
Обучение в комбинированном формате будет обеспечено в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек. Обучение в комбинированном формате в течение 6 дней недели предусматривается и для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 класс – 1 кабинет» с соблюдением санитарно-дезинфекционного и масочного режимов).
Согласно постановлению, на въезде в село Уил установят санитарные посты с обязательной термометрией и анкетированием всех лиц, выезжающих и въезжающих в этот населенный пункт.
Постановление вступает в силу с 26 марта 2021 года.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.