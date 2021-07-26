Карантин ужесточили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области ужесточили карантинные ограничения. Об этом говорится в постановлении, подписанном сегодня заместителем главного Государственного санитарного врача региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вводятся ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения на территории Атырауской области до стабилизации эпидемиологической ситуации. Организациям, предприятиям, субъектам независимо от форм собственности в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди населения Атырауской области предписано внедрить и использовать мобильное приложение «Ashyq». Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции СОVID-19 на территории области.

«Всем промышленным предприятиям и компаниям, работающим вахтовым методом, обеспечить: строгое выполнение ограничительных и карантинных, ПЦР-тестирование на COVID-19 заезжающих на вахту в Атыраускую область из других регионов по постоянному месту проживания (с даты выдачи результата которого прошло не более 5 суток), независимо от наличия вакцинации против COVID-19 до стабилизации эпидемиологической ситуации. Работники, получившие полный курс вакцинации против COVID-19, при въезде на вахту подлежат ПЦР-тестированию на COVID-19 без изоляции. Лица без вакцинации подлежат ПЦР-тестированию на COVID-19 и изоляции на 7 дней.

Работники предприятий, работающих вахтовым методом на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, при выезде из вахты при наличии документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19 при отсутствии клинических признаков не подлежат ПЦР-тестированию на COVID-19.

Также невакцинированные работники предприятий (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев) работающих вахтовым методом, осуществляющие деятельность в сфере объектов организации освобождаются от обязательного ПЦР-тестирования (1 раз в 7 дней) при условии 7-дневной изоляции до заезда на вахту и отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19.

Водители транспортных средств, задействованных в обеспечении производства и персонала, подлежащих вывозу с территории промышленного предприятия к месту постоянного проживания, транспортных средств осуществляющих перевозки продовольственных товаров, товаров животного происхождения, лекарственных средств, медикаментов, строительных материалов, ГСМ, необходимых для обеспечения жизнедеятельности работников и производства, в случае оказания неотложной медицинской помощи допускаются на территорию промышленного объекта при наличии вакцинации против COVID-19 или результата отрицательного ПЦР-тестирования на COVID-19 в течении 72 часов.

Контактные лица с больным COVID-19 (близкий контакт) при наличии документального подтверждения о получении полного курса вакцинации при отсутствии клинических признаков не изолируются и лабораторно не обследуются. Близкие контактные без вакцинации с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 подлежат изоляции на 14 дней. Работники предприятий, работающих вахтовым методом, выписанные из стационара с диагнозом COVID-19 до 14 дней от момента регистрации подлежат дополнительной изоляции в карантинных стационарах предприятий до завершения инкубационного периода (14 дней)», - говорится в постановлении.

Приостанавливается и ограничивается по времени и режиму работы деятельность социально-экономических объектов. Это торговые дома и ТРЦ (павильоны, бутики), торговые сети - разрешено работать только в будние дни с 10.00 часов до 15.00 часов, для объектов участвующих в проекте «Ashyq», с 10.00 часов до 17.00 часов (заполняемость не более 30% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на одного посетителя) с запретом работы в субботу и воскресенье, за исключением продуктовых супермаркетов, аптек и пунктов для массовой вакцинации против COVID-19, расположенных в них.

Объектам общественного питания, фудкортам, в том числе летним площадкам, разрешено работать с 07.00 часов до 12.00 часов, для объектов, участвующих в проекте «Ashyq» - до 17.00 часов (с запретом проведения коллективных мероприятий, с установлением не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна быть более четырех человек),с запретом работы в субботу и воскресенье (разрешается работа по доставке еды до 24.00 часов).

Деятельность столовых - в будние дни с 07.00 часов до 17.00 часов, с запретом работы в субботу и воскресенье (за исключением столовых организованных коллективов).

Салоны красоты, парикмахерские, барбер-шопы, объекты, оказывающие косметические и косметологические услуги, работают с 09.00 часов до 17.00 часов по предварительной записи (заполняемость объекта из расчета не менее 4 кв.м на одного посетителя), с запретом работы в субботу и воскресенье, независимо от участия в проекте «Ashyq».

«Приостановить деятельность спорткомплексов, фитнес-центров, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, спортивных и тренажерных залов, не участвующих в проекте «Ashyq». Спорткомплексы, фитнес-центры, йога-центры, спортивно-оздоровительные объекты, спортивные и тренажерные залы, участвующие в проекте «Ashyq» - с 07.00 часов до с 17.00 часов (заполняемость не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв.м на одного посетителя), с запретом работы в субботу и воскресенье.

Приостанавливается деятельность саун, СПА-центров, бассейнов, бань, не участвующих в проекте «Ashyq». Сауны, СПА-центры, бассейны, бани, участвующие в проекте «Ashyq» - по предварительной записи, разрешено работать только в будние дни с 07.00 часов до 17.00 часов, (заполняемость не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв.м на одного посетителя), с запретом работы в субботу и воскресенье.

Объектам культуры, включая индивидуальные, групповые репетиции, театрам, концертным залам, филармониям разрешено работать в будние дни: с 10.00 часов до 17.00 часов, для объектов, участвующих в проекте «Ashyq» - до 20.00 часов, с запретом работы в субботу и воскресенье.

Деятельность кинотеатров, участвующих в проекте «Ashyq», разрешена в будние дни до с 09.00 часов до 17.00 часов, с запретом работы в субботу и воскресенье. Приостанавливается деятельность кинотеатров, не участвующих в проекте «Ashyq», а также компьютерных клубов, караоке, бильярдных, боулингов, не участвующих в «Ashyq».

Компьютерные клубы, караоке, бильярдные, боулинги, участвующие в проекте «Ashyq», могут работать только в будние дни с 07.00 часов до 17.00 часов (без проведения коллективных мероприятий, с установлением не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не более четырех человек), с запретом работы в субботу и воскресенье.

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 27 июля 2021 года.