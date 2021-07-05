Карантин ужесточают в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - С 7 июля на территории Жамбылской области ужесточаются ограничительные карантинные меры. Соответствующее постановление подписал главный государственный санврач региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, вводятся:

- запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

- соблюдение требований по ношению масок в общественных местах и помещениях, в общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до 5 лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции;

- проведение ограничительных мероприятий с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения на территории Жамбылской области до стабилизации ситуации. Кроме того, рекомендуется

- ежедневный мониторинг за соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима работы, требований противоэпидемического режима и проведение регулярных проверок объектов мобильными группами при акиматах; контроль за соблюдением ограничительных карантинных мер, санитарно-дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена. При выявлении нарушений принимать административные меры в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях»;

- проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств общественного транспорта перед каждым рейсом, аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, остановки общественных транспортов, перил наземных и подземных пешеходных переходов, спортивных снарядов, детских и спортивных площадок, парки и скверы (скамеек и лавочек) и другие;

- соблюдение усиленного санитарно-дезинфекционного режима (установка санитайзеров для обработки рук, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка с применением дезинфекционных средств, проветривание) на всех объектах, осуществляющих деятельность, в том числе на объектах массового пребывания и жизнеобеспечения (торгово-развлекательные центры, рынки, ЦОНы, бани, объекты религиозного назначения, коммунального хозяйства, пищевой промышленности, общественного питания, вокзалы, аэропорты, сферы услуг (салоны красоты, ателье и другие).

Постановление вступает в силу 7 июля 2021 года в 00:00 часов.

Более подробно с документом, а также критерием ограничения работы социально-экономических объектов можно ознакомиться по ссылке.