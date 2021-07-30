Карантин ужесточают в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С учетом ухудшающейся эпидемиологической ситуации в городе Нур-Султане и переходом в «темно-красную зону» заместитель главного государственного санитарного врача города Нур-Султана Пралиева Ж.К. подписала постановление об ужесточении ограничительных и карантинных мер в городе Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ».

Жителям и гостям города Нур-Султан строго соблюдать следующие требования:

1.1. запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях, включая марафоны, спортивные, семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки и др.), независимо от участия объектов в проекте «Ashyq», а также запрет на организацию и участие в митингах, шествиях, сходах и др.;

1.2. не посещать объекты, чья деятельность не возобновлена либо запрещена: боулинг-центры, компьютерные клубы,PlayStation клубы, бильярдные, караоке, батуты, ночные клубы, букмекерские конторы и игровые клубы, в том числе розыгрыш лотерей, детские развлекательные центры, детские игровые комнаты, игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовыекатки, кроме расположенных в спортивных объектах (за исключениемобъектов, участвующих впроекте «Ashyq», кроме букмекерских контор и банкетных залов);

1.3. для входа на объекты предпринимательства, участвующие в проекте «Ashyq», необходимо использовать мобильное приложение «Ashyq», которое доступно для скачивания в App Store и Play Market;

1.4. при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при пребывании в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков;

1.5. разрешение на проведение спортивных тренировок на открытом воздухе в индивидуальном порядке и группами лиц не более 5 человек, с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров.

Акимату города Нур-Султан, Палате предпринимателей города Нур-Султана (по согласованию), руководителям территориальных управлений департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан обеспечить:

2.1. возобновление деятельности объектов на основании Акта соответствия санитарным нормам, выдаваемого в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz;

2.2. размещение на видном месте на входе на объект Акта соответствия санитарным нормам, для возможности общественного мониторинга;

2.3. информирование населения, физических и юридических лиц о работе сайта InfoKazakhstan.kz для ознакомления с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к работе объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

2.4. использование сайта InfoKazakhstan.kz для размещения жалоб и фактов нарушения режима карантина, в целях своевременного принятия мер по устранению нарушений предпринимателями и хозяйствующими субъектами; 2.5. размещение на сайте InfoKazakhstan.kz списка инспекторов, аудиторских организаций, осуществляющих проверку субъектов предпринимательства на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к работе объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

2.6. внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте InfoKazakhstan.kz сведений о планируемой заполняемости помещений посетителями (определяется и вносится с учетом установленной площади на 1 человека, в соответствии с требованиями к деятельности объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, определяемыми настоящим постановлением и приложениями к постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан», постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан» от 27 февраля 2021 года № 9 и постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан» от 30 апреля 2021 года № 17 ).

Акимату города Нур-Султана, Палате предпринимателей города Нур-Султана (по согласованию), управлению общественного здравоохранения города Нур-Султан, территориальным управлениям Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана, субъектам предпринимательства, жителям и гостям города Нур-Султана:

3.1. продолжить реализацию проекта «Ashyq» на следующих объектах предпринимательства: фитнес-клубы, включая йога центры; спа-центры; бани, сауны, бассейны; компьютерные клубы, включая PlayStation клубы; боулинг клубы; кинотеатры; театры и филармонии; объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением, стрит-фудов; объекты общественного питания по типу столовых; межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки; межобластные и внутриобластные регулярные перевозки; бильярдные клубы; концертные залы; добровольные участники; караоке; выставки; океанариум; марафоны; спортивные мероприятия со зрителями; лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи; детские развлекательные центры (крытые); цирки; отели, гостиницы; центры обслуживания населения; рынки (крытые и открытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные); детские оздоровительные центры (для работников (персонала)); букмекерские конторы; центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг; объекты образования, включая вузы, колледжи и образовательные центры (для работников (персонала), лиц старше 18 лет); спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры. 3.2. обеспечить реализацию проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 29 июля 2021 года № 33 в соответствии с критериями для «темно –красной» зоны.

4. Акимату города Нур-Султана, управлению транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, управлению по инвестициям и развитию предпринимательства, управлению общественного здравоохранения, управлению образования, управлению по делам религии, управлению физической культуры и спорта города Нур-Султана, ТОО «CityTransportationSystems», лабораториям и медицинским организациям, государственным органам, организациям, предприятиям, субъектам предпринимательства включительно, обеспечить:

4.1. ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев) следующих организаций/объектов: объектов по оказанию услуг населению (центры обслуживания населения (ЦОНы), отделений АО «Казпочта», банки второго уровня, объекты финансового рынка, страховые компании, агентства по недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды, салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, фитнес, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры,СПА и массажные салоны/центры/кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи, типографические услуги, швейные ателье, фотосалоны, обувные мастерские, цветочные магазины сервис по ремонту обуви, одежды, ремонту оргтехники, объекты по оказанию услуг нотариуса, бухгалтера и консалтинга, маникюра и педикюра, косметологических услуг, иные объекты); государственных органов и организаций; производственных объектов; объектов строительства; объектов оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и товаров народного потребления, в том числе рынки, торговые дома, торговые сети, торгово-развлекательные центры, магазины, мини-маркеты, супермаркеты, гипермаркеты; объектов культуры и досуга (музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-досуговые организации); объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги и другие); организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, речных и морских портов, автостанций/автопереходов, пунктов обслуживания пассажиров; организаций образования и воспитания, в том числе образовательных развивающих и коррекционных центров (для взрослых и детей), учебно-производственных комбинатов и других внешкольных организаций; объектов санаторно-курортного и оздоровительного назначения (санатории, дома/базы/зоны отдыха, профилактории, детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные), туристские базы и другие); объектов общественного питания, в том числе, размещенных в организованных коллективах, а также осуществляющих доставку еды, стрит-фуды; медико-социальных объектов всех типов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие); организаций здравоохранения, в том числе лабораторий; аптечных организаций; объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства (организации водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и вывозу отходов, по дезобработке помещений и территорий, аварийно-спасательные службы, КСК и ОСИ, и другие); организаций, оказывающих услуги экскурсионной деятельности; объектов досуга, развлекательных игровых объектов (компьютерные клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры/парки, аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и иных пункты/точки по реализации лотерейных билетов и другие); объектов связи и телекоммуникаций. В срок до 10 августа 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, и в срок до 1 сентября 2021 года – вторым компонентом вакцины от COVID-19 работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев);

4.2. приостановить деятельность всех предприятий и организаций независимо от форм собственности, не являющихся участниками проекта «Ashyq»,за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продовольственных магазинов (в том числе гипермаркетов, супермаркетов, минимаркетов и т.п.), аптек и организации жизнеобеспечения, а также строительных объектов, промышленных предприятий, объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей и бытовой техники, телефона, типографии, полиграфии, фотосалоны, швейные мастерские и ателье, обувные мастерские, сервис по мелкосрочному ремонту, химчистки, прачечные, цветочные магазины, объекты по оказанию ритуальных услуг и т.п.), туристических компаний, бизнес центров и отдельных видов деятельности (страховых компании, услуг адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентств по недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей, обменных пунктов, ломбардов, банков, отделений АО «Казпочта» и т.п.), объектов общественного питания работающих только на вынос и доставку еды и добровольных участников проекта«Ashyq»;

4.3.лабораториям и медицинским организациям города независимо от формы собственностизаполнение направления на лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР с заполнением всех данных исследуемого согласно формы, указанной в приложении 41 ПГСВ РК №67, и регистрацию электронного направления в Едином интеграционном портале (далее - ЕИП) НЦЭ (с момента предоставления доступа); в течение 3-х часов предоставление копии протокола оположительном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР и отчет в департамент санитарно-эпидемиологического контроля и управление общественного здравоохранения города; переход на дистанционную форму работы не менее 80 %административного персонала государственных органов (организаций), национальных компаний, предприятий независимо от форм собственности, в зависимости от производственной необходимости.

При условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 деятельность осуществляется без учёта требований по процентному соотношению сотрудников, работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев, а также имеющих постоянные медицинские противопоказания; усиление работы по проведению дезинфекционных мероприятий на объектах торговли, объектах сферы услуг, в общественном транспорте и местах возможного скопления людей; работу городского общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей, установкой в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) с графиком работы в будние дни согласно штатного расписания, с запретом работы в субботние и воскресные дни; организацию работы регулярных межобластных и внутриобластных перевозок, участвующих в проекте «Ashyq», с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий в штатном режиме; организацию работы объектов религиозных объединений, являющихся добровольными участниками проекта «Ashyq»,в будние дни (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с запретом на проведение массовых мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.), в том числе на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов, а также работы объектов общественного питания, расположенных в них, без проведения поминок, с запретом работы в субботние и воскресные дни всех объектов, перечисленных в данном пункте; запрет на проведение совещаний, заседаний в очном режиме, за исключением судебных заседаний только при обосновании отсутствия возможности их проведения в дистанционном формате, с соблюдением алгоритма согласно Приложения к ПГГСВ РК № 68; организацию работы ЦОНов, участвующих в проекте «Ashyq» строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот «EgovKZBot 2.0» с установлением графика работы в будние дни с 07:00 до 20:00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий; организацию работы отделений АО «Казпочта» в части услуг, которые не оказываются в режиме онлайн, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 09:00 до 18:00 часов и запретом работы в субботние и воскресные дни; организацию работы абонентских отделений операторов сотовой связи, в части услуг, которые не оказываются в режиме онлайн, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 09:00 до 18:00 часов и запретом работы в субботние и воскресные дни; организацию работы объектов здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в штатном режиме с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с организацией одновременного посещения школ здоровья не более 5 человек; организацию работы частных медицинских центров, клиник, стоматологий строго по предварительной записи, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 8:00 до 20:00 часов; разрешение проведения партнерских родов при наличии у партнера справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19; организацию приема документов для поступления абитуриентов в вузы и колледжи обеспечить в дистанционном режиме; запрет на организацию индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в образовательных учреждениях; организацию работы дежурных групп в дошкольных организация, независимо от форм собственности, являющихся добровольными участниками проекта «Ashyq»,с заполняемостью не более 15 детей в каждой группе, с запретом на открытие новых дежурных групп, со строгим соблюдением санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических, карантинных мери установлением графика работы в будние с 07:30 до 18:30 часов и запретом работы в субботние и воскресные дни. При регистрации случаев COVID-19 на объектах воспитания закрытие на карантин объекта производится согласно приложения №1 к настоящему постановлению; организацию работы образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития, участвующих в проекте «Ashyq» (строго по предварительной записи, группами до 15 человек), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, установлением графика работы в будние дни с 9:00 до 18:00 часов и запретом работы в субботние и воскресные дни; организацию работы центров коррекции для детей и взрослых, являющихся добровольными участниками проекта «Ashyq»,по предварительной записи, не более 15 человек, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние с 9:00 до 18:00 часов и запретом работы в субботние и воскресные дни; организацию деятельности субъектов финансового рынка (банки второго уровня, обменные пункты, ипотечные организации, страховые (перестраховые) организации, страховые брокеры, организации, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, микро финансовые организации, кредитные товарищества, ломбарды, платежные организации, коллекторские агентства) с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка» и запретом работы в субботние и воскресные дни; организацию работы бизнес-центров, деловых домов, а также расположенных в них объектов по оказанию услуг адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентств по недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей, туроператоров и др., с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 09:00 до 18:00 часов, за исключением торговых бутиков (отделов) по реализации непродовольственных товаров, для которых установлен запрет на работу в субботние и воскресные дни; организацию работы объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.), участвующих в проекте «Ashyq»при заполняемости не более 80%, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установление штатного режима работы; организацию работы торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров, участвующих в проекте «Ashyq», при соблюдении заполняемости из расчета 4 м2 на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 7:00 до 20:00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни независимо от размещения на данных объектах пунктов для массовой вакцинации против COVID-19 (за исключением работы расположенных в них аптек, мини- маркетов, супермаркетов и гипермаркетов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости, пунктов для массовой вакцинации против COVID-19, объектов, чья деятельность разрешена, независимо от места расположения настоящим Постановлением).

При этом строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров, за исключением объектов участвующих в проекте «Ashyq». Работа фудкортов разрешена при заполняемости до 50 % , но не более 50 мест, в будние дни с 7.00 до 20.00 часов для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», с запретом работы в субботние и воскресные дни, и работы на доставку и вынос еды в будние и выходные дни с 7.00 до 20.00 часов.

Запрещено проведение различных видов акций, ярмарок, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн-формата)»; организацию работы театров аниматрониксов, являющихся добровольными участниками проекта «Ashyq», строго в режиме работы по типу галерей/музеев, с одномоментным посещением не более 10 посетителей в каждой зоне, с расчетом не менее 4 м2 на одного посетителя, с запретом проведения театральных представлений, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 7:00 до 18.00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни; организацию работы океанариума при условии участия в проекте «Ashyq» с запретом проведения групповых экскурсий, с расчетом не менее 4 м2 на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 7:00 до 20:00 часов и запретом работы в субботние и воскресные дни; работы библиотек, музеев, являющихся добровольными участниками проекта «Ashyq», с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с запретом организаций групповых экскурсий и установлением штатного режима работы; работу выставок для субъектов предпринимательства, участвующих в проекте «Ashyq» с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, при заполняемости не более 70%, из расчета не менее 6 м2 на 1 посетителя, но не более 150 человек единовременно и установлением штатного режима работы; организацию работы объектов общественного питания по типу ресторана, кафе, кофейни, столовых, независимо от места расположения, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий только на доставку и вынос еды (в штатном режиме), за исключением объектов участвующих в проекте «Ashyq», для которых устанавливается график работы в будние дни с 07:00 до 20:00 часов, при соблюдении условий по заполняемости до 50 %, но не более 50 посадочных мест внутри помещения и на открытом воздухе (летние залы) с числом посадочных мест не более 50, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов, с запретом работы в субботние и воскресные дни (доставка и вынос еды в штатном режиме).

Строго запрещается организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.п.) и других массовых мероприятий, независимо от участия в проекте «Ashyq»; организацию работы крытых и открытых продовольственных и непродовольственных рынков, участвующих в проекте «Ashyq» с заполняемостью из расчета 4 м2 на одного посетителя, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы для продовольственных рынковс 7:00 до 17:00 часов в будние и выходные дни, для непродовольственных рынковв будние дни с 7:00 до 17:00 часов и запретом работы в субботние и воскресные дни,за исключением работы расположенных в них пунктов для массовой вакцинации против COVID-19; организацию работы продовольственных ярмарок на открытом воздухе, включая ярмарки «выходного дня» с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в выходные дни с 09:00 до 17:00 часов; организацию работы магазинов, мини-маркетов, супермаркетов, гипермаркетов по реализации продовольственных товаров, независимо от места расположения, при соблюдении заполняемости из расчета 4 м2 на одного покупателя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий с установлением графика работы в штатном режиме; организацию работы объектов по реализации непродовольственных товаров, являющихся добровольными участниками проекта «Ashyq», при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного покупателя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий с установлением графика работы в будние дни с 09:00 до 20:00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни (за исключением онлайн-продаж); организацию работы санкционированных видов уличной торговли продуктами питания, в том числе объектов, реализующих продукты быстрого питания, пончики, мороженое, кофе на вынос, овощные палатки, стрит-фуды и др., с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме; организацию работы объектов по реализации цветов с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме; организацию работы крытых спортивных объектов, (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочных залов) независимо от форм собственности, только для проведения тренировок с участием не более 30 человек, а также вакцинированных двумя компонентами лиц, без проведения групповых занятий, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 07:00 до 20:00 часов для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», с запретом работы в субботние и воскресные дни; организацию спортивных тренировок на открытом воздухе на территории спортивных объектов в индивидуальном порядке и группами лиц, с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров; организацию спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах) с соблюдением усиленных санитарно- противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий; организацию учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии предоставления документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и тренерским составом и соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек; организацию работы фитнес-центров, фитнес-клубов, йога центров, спортивно-оздоровительных объектов с задействованием бассейнов, саун, СПА, массажа, пилинга и т.п., независимо от места расположения, из расчета 4 м2 тренировочного зала и 5 м2 зеркала воды на одного посетителя, строго по предварительной записи, без проведения групповых занятий с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, установлением графика работы в будние дни с 07:00 до 20:00 часов для объектов, участвующих в проекте «Ashyq» с проведением групповых занятий до 5 человек, с запретом работы в субботние и воскресные дни; организацию работы крытых бассейнов с задействованием саун, строго по предварительной записи, с обеспечением одновременного нахождения на одной дорожке строго по одному посетителю, при их отсутствии из расчета 5 м2 зеркала воды на одного посетителя, без проведения групповых занятий, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 07:00 до 20:00 часов для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», с запретом работы в субботние и воскресные дни; организацию работы бань, участвующих в проекте «Ashyq», с задействованием бассейнов, СПА, массажа, пилинга и т.п. (строго по предварительной записи) с одновременным присутствием посетителей из расчета 4 м2 на одного посетителя и 5 м2 зеркала воды на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 07.00 до 20.00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни; организацию работы саун с задействованием бассейнов, СПА, массажа, пилинга и т.п. с одновременным присутствием посетителей с расчетом 4 м2 на одного посетителя и 5 м2 зеркала воды на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 07.00 до 20.00 часов для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», с запретом работы в субботние и воскресные дни; организацию работы СПА-центров, СПА-салонов, а также массажных центров и кабинетов (строго по предварительной записи)с одновременным посещением массажного салона не более 3-х посетителей, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 07.00 до 20.00 часов для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», с запретом работы в субботние и воскресные дни; организацию работы салонов красоты, парикмахерских, «барбер шопов», центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, участвующих в проекте «Ashyq» (строго по предварительной записи из расчета 4 м2 на 1 посетителя) независимо от места расположения, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий с установлением графика работы в будние дни с 8:00 до 20:00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни; организацию работы субъектов предпринимательства по оказанию услуг автомоек, ремонта автомашин и специальной техники, шиномонтажных станций независимо от места расположения, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в штатном режиме; организацию работы производственных предприятий всех видов деятельности, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме; организацию работы объектов по оказанию услуг населению (типографии, полиграфии, швейные мастерские и ателье, обувные мастерские, сервис по мелкосрочному ремонту и т.п.) независимо от места расположения, минимизирующих скопление, а также длительный и тесный контакт с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в штатном режиме; организацию работы объектов сферы обслуживания (химчистки, прачечные, ремонт оргтехники) независимо от места расположения по предварительной записи, с обеспечением соблюдения усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением с установлением графика работы в штатном режиме; организацию работы объектов по оказанию ритуальных услуг с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий без установления ограничений графика работы; работу компьютерных клубов, PlayStation клубов для субъектов предпринимательства, участвующих в проекте «Ashyq», при заполняемости не более 30%, с обеспечением дистанции не менее 1,5 метров между посетителями, либо из расчета 4 квадратных метра на 1 посетителя, допуском лиц, достигших 16-летнего возраста и старше, с установлением графика работы в будние дни с 12.00 до 20.00 часов и запретом работы в субботние и воскресные дни; организацию работы боулинг-клубов/центров для субъектов предпринимательства, участвующих в проекте «Ashyq», при заполняемости не более 30%, с одновременным присутствием не более 6 человек на одной игровой дорожке, с установлением графика работы в будние дни с 12.00 до 20.00 часов и запретом работы в субботние и воскресные дни. При этом не допускается проведение конкурсов, коллективных (корпоративных) мероприятий; организацию работы театров, концертных залов, филармоний и цирка для субъектов (объектов), участвующих в проекте «Ashyq», при заполняемости не более 30 % от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 07:00 до 20:00 часов и запретом работы в субботние и воскресные дни, без проведения акций; организацию работы бильярдных клубов для субъектов предпринимательства, участвующих в проекте «Ashyq», при заполняемости не более 30 % из расчета 4 м2 на 1 посетителя и расстановкой игровых столов на расстоянии не менее 4 м друг от друга, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 07:00 до 20:00 часов и запретом работы в субботние и воскресные дни. При этом не допускается проведение конкурсов, коллективных (корпоративных) мероприятий; организацию работы караоке для субъектов предпринимательства, участвующих в проекте «Ashyq», с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов, при соблюдении условий по заполняемости до 50 %, но не более 30 посадочных мест и установлением графика работы в будние дни с 12:00 до 20:00 часов и запретом работы в субботние и воскресные дни.

При этом не допускается проведение конкурсов, коллективных (корпоративных) мероприятий; организацию работы крытых детских развлекательных центров с площадью от 500 до 1 000 м2, участвующих в проекте «Ashyq», при обеспечении площади не менее 10 м2 на одного человека, но не более 30 человек, с установлением графика работы в будние дни с 10:00 до 20:00 часов и запретом работы в субботние и воскресные дни. организацию работы крытых детских развлекательных центров с площадью от 1 000 до 3000 м2, участвующих в проекте «Ashyq», при обеспечении площади не менее 10 м2 на одного человека, но не более 50 человек, с установлением графика работы в будние дни с 10.00 до 20.00 часов и запретом работы в субботние и воскресные дни. организацию работы лотерейных клубов и иных точек реализации лотереи, участвующих в проекте «Ashyq», при обеспечении площади не менее 4 м2 на одного человека, но не более 30 человек, с установлением графика работы в будние дни с 7.00 до 20.00 часов и запретом работы в субботние и воскресные дни; организацию работы кинотеатров, кинорумов, участвующих в проекте «Ashyq», при заполняемости не более 30 % от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 7:00 до 20:00 часов без проведения акций, с запретом работы в субботние и воскресные дни; запрет на проведение чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю) в городе Нур-Султане; запрет на работу всех видов аттракционов на открытом воздухе, расположенных в парковой зоне; запрет на работу городских пляжей, в том числе несанкционированных, и аквапарков на открытом воздухе; запрет на участие зрителей в студиях при записи и проведении телепередач в прямом эфире; запрет на работу букмекерских контор, банкетных залов; запрет на работу компьютерных клубов, PlayStation клубов, игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, боулингов, театров, цирков, выставки, бильярдных, караоке, контактных зоопарков, океанариумов, батутов, ночных клубов, крытых спортивных объектов, (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочных залов), фитнес-центров, фитнес-клубов, йога центров, спортивно-оздоровительных объектов, крытых бассейнов, саун,СПА-центров, СПА-салонов, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, кинотеатров, концертных залов, кинорумов, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, ледовых и роликовых катков, за исключением субъектов (объектов), участвующих в проекте «Ashyq», а также добровольных участников проекта «Ashyq»; запрет на проведение различных видов ярмарок, как в крытых помещениях, так и на открытом воздухе (за исключением продовольственных ярмарок, в том числе «выходного дня» на открытом воздухе); запрет на работу фудкортов, независимо от места расположения, за исключением субъектов предпринимательства, участвующих в проекте «Ashyq»; запрет на проведение массовыхмероприятий, включая марафоны, спортивные, семейные и памятные мероприятия, в том числе на дому, включая проведение поминок на объектах, участвующих в проекте «Ashyq», концертов, форумов, конференций, семинаров, собраний, слушаний, выставок, акций, шоурумов, розыгрышей и других культурно-массовых мероприятий (за исключением онлайн-формата); запрет на деятельность дошкольных организаций, независимо от формы собственности, центров коррекции для детей и взрослых, образовательных центров/кружков для детей и взрослых, детских центров развития, объектов дополнительного образования (различные виды кружков) при общеобразовательных школах, за исключением добровольных участников проекта «Ashyq»; запрет на деятельность лагерей при общеобразовательных школах; запрет на межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки; вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры и при межобластных/междугородних туристических перевозках с добровольной фиксацией в приложении «Ashyq», в том числе через другие платформы (eGovmobile, Aitu, Kaspi.kz и другие); организация работы всех видов объектов допускается при строгом соблюдении требований алгоритмов работы объектов, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан», Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 27 февраля 2021 года № 9 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан», Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 5 марта 2021 года № 10 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан», Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан» от 30 апреля 2021 года № 17, Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан «О внесении дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67» от 14 июля 2021 года № 32, Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан «О внедрении проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства» от 29 июля 2021 года № 33. Управлению внутренней политики города Нур-Султан: 5.1. обеспечить проведение информационного сопровождения в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах о принимаемых мерах, объяснить важность и жизненную необходимость принимаемых решений, направленных на обеспечение безопасности человека, общества и государства; 5.2. довести настоящее Постановление до сведения всех заинтересованных государственных органов, организаций, субъектов предпринимательства и населения города. Районным управлениям Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана, департаменту полиции города Нур-Султана, районным акиматам города Нур-Султана обеспечить усиленный контроль за исполнением настоящего Постановления. Постановления Главного государственного санитарного врача города Нур-Султан «Об ограничительных и карантинных мерах в городе Нур-Султане» от 14 июля 2021 года № 23, «О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача города Нур-Султан «Об ограничительных и карантинных мерах в городе Нур-Султане» от 14 июля 2021 года № 23» от 23 июля 2021 года № 24 считать утратившими силу. Постановление вступает в силу с 00:00 часов 2 августа 2021 года.