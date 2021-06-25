Карантин ужесточат в Нур-Султане: вышло новое постановление

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышло новое постановление «Об ужесточении ограничительных и карантинных мер в городе Нур-Султане», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На основании протокола заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 22 июня 2021 года главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова подписала постановление об ужесточении ограничительных и карантинных мер в Нур-Султане.

Так, согласно постановлению, жителям и гостям города Нур-Султана следует продолжить соблюдение следующих требований:

- запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки и др.), за исключением проведения поминок на объектах участвующих в проекте «Ashyq», а также на организацию и проведение митингов, шествий, сходов и др.;

- не посещать объекты, чья деятельность не возобновлена: боулинг-центров, компьютерных клубов, PlayStation клубов, кинотеатров, бильярдных, караоке, кинорумов, батутов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовых и роликовых катков, за исключением расположенных в спортивных объектах (за исключением объектов участвующих в проекте «Ashyq»);

- для входа на объекты предпринимательства участвующих в проекте «Ashyq», необходимо использовать мобильное приложение «Ashyq», которое доступно для скачивания в App Store и Play Market;

- при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

- разрешение на проведение спортивных тренировок на открытом воздухе в индивидуальном порядке и группами лиц не более 5 человек, с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров.

Более подробно с постановлением можно ознакомиться здесь.