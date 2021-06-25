РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:07, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Карантин ужесточат в Нур-Султане: вышло новое постановление

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышло новое постановление «Об ужесточении ограничительных и карантинных мер в городе Нур-Султане», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На основании протокола заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 22 июня 2021 года главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова подписала постановление об ужесточении ограничительных и карантинных мер в Нур-Султане.

    Так, согласно постановлению, жителям и гостям города Нур-Султана следует продолжить соблюдение следующих требований:

    - запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки и др.), за исключением проведения поминок на объектах участвующих в проекте «Ashyq», а также на организацию и проведение митингов, шествий, сходов и др.;

    - не посещать объекты, чья деятельность не возобновлена: боулинг-центров, компьютерных клубов, PlayStation клубов, кинотеатров, бильярдных, караоке, кинорумов, батутов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовых и роликовых катков, за исключением расположенных в спортивных объектах (за исключением объектов участвующих в проекте «Ashyq»);

    - для входа на объекты предпринимательства участвующих в проекте «Ashyq», необходимо использовать мобильное приложение «Ashyq», которое доступно для скачивания в App Store и Play Market;

    - при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

    - разрешение на проведение спортивных тренировок на открытом воздухе в индивидуальном порядке и группами лиц не более 5 человек, с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров.

    Более подробно с постановлением можно ознакомиться здесь.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:31
    Заявление об изнасиловании первоклассника в школе Алматы прокомментировали в Минпросвещения
    Сегодня, 11:26
    Тенге ослабел сразу ко всем основным валютам по итогам сентября
    Сегодня, 11:19
    Девять человек погибли, десятки оказались в ловушке из-за обрушения крыши церкви в Мексике
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!