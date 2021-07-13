Карантин усилят в «красных» регионах Казахстана - решение МВК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Основные вопросы повестки дня касались принятия решений по вопросам борьбы с КВИ, поставленными Президентом Касым-Жомартом Токаевым на расширенном заседании Правительства.

Вице-премьер в рамках исполнения поручения Главы государства поручил государственным органам в кратчайшие сроки:

- разработать Стратегию по кардинальному пересмотру мер противодействия вирусу COVID-19;

- до 19 июля т.г. пересмотреть и установить реальные сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса;

- организовать работу по подписанию соглашения с компанией «Pfizer» и обеспечить заключение контракта на поставку вакцины;

- определить сферы жизнедеятельности общества, подлежащие обязательной вакцинации до 19 июля т.г.;

- проработать вопрос запуска Цифровой карты вакцинации по аналогии с Единой базой ПЦР-тестирования;

- внести предложения до 19 июля т.г. по переформатированию работы мобильных мониторинговых групп с приоритетом активного использования цифровых решений как «Ashyq»;

- разработать и утвердить Правила поддержки и мотивации медицинских работников, действующие вне зависимости от эпидемиологической ситуации;

- выработать предложения по обеспечению безопасности здоровья педагогов и учащихся при возобновлении традиционной формы обучения школьников и студентов в новом учебном году.



В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране Межведомственная комиссия приняла меры по усилению карантинных ограничений в регионах, находящихся в «красной» зоне, а именно приостановить:

- междугородные, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq»;

- деятельность закрытых пляжей и аквапарков.

В выходные и праздничные дни запретить деятельность:

- общественного транспорта; объектов общественного питания, за исключением участвующих в проекте «Ashyq»;

- фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, бассейнов, за исключением участвующих в проекте «Ashyq»;

- кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, выставок, за исключением участвующих в проекте «Ashyq»;

- объектов по реализации непродовольственных товаров площадью до 2000 м², за исключением участвующих в проекте «Ashyq», открытых рынков, ярмарок;

- спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочных залов), за исключением участвующих в проекте «Ashyq»;

- образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития; фудкортов, за исключением участвующих в проекте «Ashyq».

В будние дни ограничить деятельность:

- фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов, участвующих в проекте «Ashyq» до 20.00 часов;

- ТРЦ, торговых домов, торговых сетей независимо от участия в проекте «Ashyq» до 18.00 часов;

- объектов общественного питания, фудкортов, участвующих в проекте «Ashyq» до 20.00 часов, не участвующих в проекте «Ashyq» – до 18.00 часов.

В завершение вице-премьер дал конкретные поручения руководителям государственных органов и акиматам регионов усилить разъяснительные работы, а также повысить охват вакцинации населения от коронавирусной инфекции.