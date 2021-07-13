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    19:41, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Карантин усилят в «красных» регионах Казахстана - решение МВК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Основные вопросы повестки дня касались принятия решений по вопросам борьбы с КВИ, поставленными Президентом Касым-Жомартом Токаевым на расширенном заседании Правительства.

    Вице-премьер в рамках исполнения поручения Главы государства поручил государственным органам в кратчайшие сроки:

    - разработать Стратегию по кардинальному пересмотру мер противодействия вирусу COVID-19;

    - до 19 июля т.г. пересмотреть и установить реальные сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса;

    - организовать работу по подписанию соглашения с компанией «Pfizer» и обеспечить заключение контракта на поставку вакцины;

    - определить сферы жизнедеятельности общества, подлежащие обязательной вакцинации до 19 июля т.г.;

    - проработать вопрос запуска Цифровой карты вакцинации по аналогии с Единой базой ПЦР-тестирования;

    - внести предложения до 19 июля т.г. по переформатированию работы мобильных мониторинговых групп с приоритетом активного использования цифровых решений как «Ashyq»;

    - разработать и утвердить Правила поддержки и мотивации медицинских работников, действующие вне зависимости от эпидемиологической ситуации;

    - выработать предложения по обеспечению безопасности здоровья педагогов и учащихся при возобновлении традиционной формы обучения школьников и студентов в новом учебном году.

    В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране Межведомственная комиссия приняла меры по усилению карантинных ограничений в регионах, находящихся в «красной» зоне, а именно приостановить:

    - междугородные, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq»;

    - деятельность закрытых пляжей и аквапарков.

    В выходные и праздничные дни запретить деятельность:

    - общественного транспорта; объектов общественного питания, за исключением участвующих в проекте «Ashyq»;

    - фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, бассейнов, за исключением участвующих в проекте «Ashyq»;

    - кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, выставок, за исключением участвующих в проекте «Ashyq»;

    - объектов по реализации непродовольственных товаров площадью до 2000 м², за исключением участвующих в проекте «Ashyq», открытых рынков, ярмарок;

    - спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочных залов), за исключением участвующих в проекте «Ashyq»;

    - образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития; фудкортов, за исключением участвующих в проекте «Ashyq».

    В будние дни ограничить деятельность:

    - фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов, участвующих в проекте «Ashyq» до 20.00 часов;

    - ТРЦ, торговых домов, торговых сетей независимо от участия в проекте «Ashyq» до 18.00 часов;

    - объектов общественного питания, фудкортов, участвующих в проекте «Ashyq» до 20.00 часов, не участвующих в проекте «Ashyq» – до 18.00 часов.

    В завершение вице-премьер дал конкретные поручения руководителям государственных органов и акиматам регионов усилить разъяснительные работы, а также повысить охват вакцинации населения от коронавирусной инфекции.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Правительство РК Главная
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