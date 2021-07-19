Карантин усиливают в ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области усиливают карантинные меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача региона К. Турдиева.

В документе отмечено, что на основе расчетных критериев области, процент занятости коечного фонда инфекционных стационаров (ПЗК) для лечения больных COVID-19 – 12,7%, значение репродуктивности инфекции (R) – 1,017. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции CОVІD-19, город Семей отнесен к региону с повышенным уровнем заболеваемости («красная» зона).

В связи с этим, главный санитарный врач постановляет:

1. Продлить ограничительные меры, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения, с 21 июля по 3 августа 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области. Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области.

Акимам городов и районов, за исключением города Семей, государственным, правоохранительным и специальным органам, хозяйствующим субъектам всех форм собственности и ведомственной принадлежности, за исключением города Семей, предписано:

Обеспечить реализацию и контроль ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов Восточно-Казахстанской области, предусмотренные для «желтой зоны, согласно приложению 1 к настоящему 3 постановлению.

Акиму города Семей, государственным, правоохранительным и специальным органам, хозяйствующим субъектам всех форм собственности и ведомственной принадлежности города Семей - обеспечить реализацию и контроль ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов, предусмотренные для «красной» зоны, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

Акимам городов и районов:

1) сохранить границы действия ограничительных мер по периметру территории области, а также по периметру городов Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Курчатов и районов;

2) осуществлять охрану и контроль общественного порядка в городах Усть-Каменогорск, Семей в 402 квадратах (город Усть-Каменогорск – 200, город Семей 202) с привязкой к 40 участковым пунктам полиции (город УстьКаменогорск - 23, город Семей - 17);

3) продолжить работу волонтеров по доставке товаров первой необходимости, продуктов питания и лекарственных средств для лиц, старше 65 лет и социально защищаемых слоёв населения;

4) совместно с органами управления кондоминиумами, КСК и другими организациями, обслуживающими многоквартирные жилые дома, продолжить:

- проведение профилактической дезинфекции и влажной уборки в подъездах, лифтах, паркингах, согласно графиков;

- размещение графиков проведения дезинфекционных обработок и информационного материала по вопросам профилактики респираторных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции, на досках объявлений и в других доступных к общему обозрению местах;

5) сократить проведение в государственных органах и организациях личных приемов граждан, совещаний, семинаров и т.д., с личным участием сотрудников, за исключением случаев, требующих неотлагательного решения;

6) продолжить осуществление санитарно-противоэпидемических мероприятий на территории населённых пунктов области с проведением дезинфекции и санитарной обработки объектов внешней среды (помещения зданий в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, на крытых и теплых остановках, в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах, подземных пешеходных переходах).

Постановление вступает в силу 21 июля. С полным текстом можно ознакомиться здесь.



