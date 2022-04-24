Карантин усилили в Пекине на фоне роста числа новых случаев COVID-19

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти китайской столицы после выявления 22 новых случая COVID-19 усилили противоэпидемические меры, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«За минувшие сутки в Пекине выявлено 22 новых локальных случая коронавируса», - говорится в опубликованном в воскресенье отчете Госкомитета по делам гигиены и здравоохранения КНР.

На фоне роста числа новых случаев COVID-19 власти Пекина усиливают противоэпидемические меры. Начиная с субботы, организовано тестирование на коронавирус восьми жилых кварталов района Чаоян.

«Предварительные результаты эпидемиологического расследования показывают, что нынешняя волна заболевания распространяется в скрытной форме около недели», - заявила в субботу в ходе брифинга заместитель главы пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний Пан Синхо.

Столичные власти настоятельно призывают жителей мегаполиса не покидать Пекин без необходимости и избегать массовых скоплений людей, а также воздержаться от поездок в районы со средним и высоким риском заражения COVID-19.

«По мере усиления скрининговых мероприятий в перспективе могут быть выявлены новые случаи заболевания», - резюмировал китайский эпидемиолог.

По официальным данным, с 1 марта текущего года в общей сложности в материковом Китае зафиксировано почти 600 тыс. случаев заражения коронавирусом. Новая волна коронавируса затронула 30 из 31 административно-территориальных единиц КНР ( относятся провинции, автономные районы, города центрального подчинения ), кроме Тибетского автономного района.

В материковом Китае эпидемическая ситуация остается сложной. За минувшие сутки в стране зафиксировано 21 796 новых случаев заражения, из них только в Шанхае – 21 058.