Карантин усилили в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Опубликовано новое постановление «О режиме карантина и усилении некоторых ограничительных мер на территории Алматинской области» главного государственного санитарного врача области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, с 12 апреля планируется ввести следующие ограничительные меры:

1. Кроме уже принятых мер, дополнительно приостановить деятельность:

- банкетных залов вне зависимости от посадочных мест;

- театров, кинотеатров;

- движение межобластных/междугородних/межрайонных нерегулярных (туристических) перевозок;

- движение междугородних/межрайонных регулярных автобусов (микроавтобусов);

- запрещается проведение спортивных мероприятий, в том числе чемпионатов, соревнований районного, областного и республиканского уровней;

- спортивных, танцевальных, гимнастических и тому подобных секций и кружков, кроме образовательных центров;

- объектов культуры (музеи, дома культуры, концертные залы и т.д.);

- непродуктовых магазинов (отдельно стоящих) площадью свыше 2000 квадратных метров, кроме объектов по продаже строительных материалов, сельскохозяйственной техники и оборудования;

2. Субъектам (объектам) туризма, заполняемость не более 80%, посещение особо охраняемых природных территорий: государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих (для индивидуальных посещений или членами одной семьи, с соблюдением социального дистанцирования не менее 2-х метров, в масках);

3. Ограничить работу следующих объектов:

- религиозных объектов (мечеть, священные места и церковь), без проведения коллективных мероприятий (богослужения, ауызашар), за исключением вечерней молитвы (тарауих) и жума-намаза на открытом воздухе (без посещения религиозных объектов) с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;

- объектов общественного питания, график работы в будние дни с 09:00 часов до 20:00 часов, в субботние и воскресные дни деятельность запрещается, за исключением работы на вынос и доставку без ограничений по времени

- супермаркетов, гипермаркетов с графиком работы с 09:00 часов до 22:00 часов;

- непродуктовых магазинов (отдельно стоящих) площадью не более 2000 квадратных метров,

- открытых, крытых продовольственных и непродовольственных рынков заполняемостью не более 30%, термометрией посетителей при входе, графиком работы в будние дни с 10:00 до 17:00 часов, деятельность в субботние и воскресные дни запрещается;

- объектов сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели) с заполняемостью не более 80%;

- торгово-развлекательных центров, торговых объектов графиком работы в будние дни с 10 часов до 20 часов, в субботние и воскресные дни деятельность торговых объектов (кроме объектов по продаже строительных материалов, сельскохозяйственной техники и оборудования) свыше 500 квадратных метров запрещается, за исключением продовольственных отделов и аптек внутри торговых объектов.

- запрещается работа саун, СПА-центров, бассейнов в субботние и воскресные дни;

- запрещается деятельность в субботние и воскресные дни спорткомплексов, спортивно-оздоровительных центров, фитнес центров, тренажерных залов (центров);

- не менее 80% сотрудников должны быть переведены на дистанционную форму работы (при штатном расписании более 15 сотрудников);

По объектам среднего образования всех форм собственности, необходимо перевести на дистанционное обучение (онлайн) учащихся, кроме:

- городских и сельских школ с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 25 человек в традиционном формате;

- дежурных классов (не более 15 человек в классе) в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - с 1 по 7 классы включительно;

- выпускных классов (9, 11, (12) классы) в комбинированном формате в течение 6 дней недели: 70% предметов в штатном режиме, 30% в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 класс - 1 кабинет», соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов);

- разрешается индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения;

- работа столовых, для учебных заведений, возобновивших деятельность (не более 30% заполняемости зала).

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.