Карантин усилили в Алматинской области
Согласно документу, с 12 апреля планируется ввести следующие ограничительные меры:
1. Кроме уже принятых мер, дополнительно приостановить деятельность:
- банкетных залов вне зависимости от посадочных мест;
- театров, кинотеатров;
- движение межобластных/междугородних/межрайонных нерегулярных (туристических) перевозок;
- движение междугородних/межрайонных регулярных автобусов (микроавтобусов);
- запрещается проведение спортивных мероприятий, в том числе чемпионатов, соревнований районного, областного и республиканского уровней;
- спортивных, танцевальных, гимнастических и тому подобных секций и кружков, кроме образовательных центров;
- объектов культуры (музеи, дома культуры, концертные залы и т.д.);
- непродуктовых магазинов (отдельно стоящих) площадью свыше 2000 квадратных метров, кроме объектов по продаже строительных материалов, сельскохозяйственной техники и оборудования;
2. Субъектам (объектам) туризма, заполняемость не более 80%, посещение особо охраняемых природных территорий: государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих (для индивидуальных посещений или членами одной семьи, с соблюдением социального дистанцирования не менее 2-х метров, в масках);
3. Ограничить работу следующих объектов:
- религиозных объектов (мечеть, священные места и церковь), без проведения коллективных мероприятий (богослужения, ауызашар), за исключением вечерней молитвы (тарауих) и жума-намаза на открытом воздухе (без посещения религиозных объектов) с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;
- объектов общественного питания, график работы в будние дни с 09:00 часов до 20:00 часов, в субботние и воскресные дни деятельность запрещается, за исключением работы на вынос и доставку без ограничений по времени
- супермаркетов, гипермаркетов с графиком работы с 09:00 часов до 22:00 часов;
- непродуктовых магазинов (отдельно стоящих) площадью не более 2000 квадратных метров,
- открытых, крытых продовольственных и непродовольственных рынков заполняемостью не более 30%, термометрией посетителей при входе, графиком работы в будние дни с 10:00 до 17:00 часов, деятельность в субботние и воскресные дни запрещается;
- объектов сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели) с заполняемостью не более 80%;
- торгово-развлекательных центров, торговых объектов графиком работы в будние дни с 10 часов до 20 часов, в субботние и воскресные дни деятельность торговых объектов (кроме объектов по продаже строительных материалов, сельскохозяйственной техники и оборудования) свыше 500 квадратных метров запрещается, за исключением продовольственных отделов и аптек внутри торговых объектов.
- запрещается работа саун, СПА-центров, бассейнов в субботние и воскресные дни;
- запрещается деятельность в субботние и воскресные дни спорткомплексов, спортивно-оздоровительных центров, фитнес центров, тренажерных залов (центров);
- не менее 80% сотрудников должны быть переведены на дистанционную форму работы (при штатном расписании более 15 сотрудников);
По объектам среднего образования всех форм собственности, необходимо перевести на дистанционное обучение (онлайн) учащихся, кроме:
- городских и сельских школ с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 25 человек в традиционном формате;
- дежурных классов (не более 15 человек в классе) в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - с 1 по 7 классы включительно;
- выпускных классов (9, 11, (12) классы) в комбинированном формате в течение 6 дней недели: 70% предметов в штатном режиме, 30% в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 класс - 1 кабинет», соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов);
- разрешается индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения;
- работа столовых, для учебных заведений, возобновивших деятельность (не более 30% заполняемости зала).
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.