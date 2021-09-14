Карантин смягчают в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В связи с выходом постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 10 сентября 2021 года № 42 «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении» в постановление главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 6 сентября 2021 года №12 «О мерах по предупреждению распространения заболеваемости коронавирусной инфекции CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области», были внесены изменения и дополнения. Об этом передает МИА «Казинформ».

Функционирование секций, кружков, факультативов, детских и взрослых образовательных центров разрешено без ограничений (до этого группы формировались из расчета не более 15 детей (взрослых) в группе).

Продовольственным, непродовольственным рынкам внутри зданий, объектам торговли непродовольственными товарами, торговой площадью свыше 2000 м2 разрешается работать все дни недели (до этого продовольственные, непродовольственные рынки внутри зданий ограничивались по времени в воскресенье с 10:00 до 18:00 часов, объекты торговли непродовольственными товарами, торговой площадью свыше 2000 м2 ранее в воскресный день работали с 10:00 до 20:00 часов).

Объектам религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) разрешено проведение коллективного богослужения, при заполняемости до 30%, но не более 100 человек (до этого проведение коллективных мероприятий в закрытых помещениях запрещалось).

Сауны будут работать все дни недели (до этого сауны работали все дни, с приостановлением деятельности в воскресенье).

Постановление вступает в силу с момента подписания и действует до его официальной отмены. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь