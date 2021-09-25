Карантин смягчают в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ – С учетом роста числа вакцинированных граждан, а также устойчивой динамики снижения заболеваемости, оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о смягчении особого карантинного режима в стране, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению оперативного штаба, с 1 октября 2021 года отменяется ограничение на работу общественного транспорта в выходные дни.

Кроме того, с 1 октября возобновляется деятельность объектов культуры, в том числе концертных залов, а также конференц-залов, кинотеатров, театров при условии заполняемости не выше 50%. Свою работу возобновят также центры отдыха и развлечений, детские развлекательные центры.

Объекты, деятельность которых разрешается, могут работать до 00:00 часов. При этом граждане старше 18 лет могут посещать эти места только при наличии COVID-паспорта или сертификатов о противопоказании к вакцинации от COVID-19. Это также касается и работников данных сфер деятельности и услуг, 80% которых в обязательном порядке должны иметь аналогичные документы.

Изменения оперштаба коснулись также пассажиров регулярных рейсов. Так, с 1 октября лица, пользующиеся железнодорожным и автомобильным транспортом между городами и районами страны, будут обязаны иметь COVID-паспорт. Исключение составляют регулярные пассажирские перевозки между городами Баку и Сумгайыт, а также на территории Абшеронского района. Перевозок посредством такси это требование не касается.

Отметим, что общее количество вакцинированных граждан в стране достигло 8 227 729 человек, из них первую дозу получили 4 683 453 человека, вторую – 3 544 276 человек.