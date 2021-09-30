Карантин смягчают в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О поэтапном смягчении карантинных мер сообщил главный санитарный врач Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом регистрации случаев заболеваемости коронавирусной инфекции среди населения, постановляю: жителям Атырауской области при появлении первых симптомов респираторной инфекции (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой помощи по номеру 103; в общественных местах, помещениях предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции; лицам старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, товаров первой необходимости, а также посещения медицинских учреждений», - говорится в тексте постановления.

Кроме того, в документе рекомендуется воздержаться от посещения мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и правила личной гигиены; запретить проведение массовых мероприятий, в том числе на дому; запретить скопление лиц группами более 3-х человек, за исключением членов одной семьи, на площадях, скверах, набережных, парках и иных местах отдыха населения области.

Всем промышленным предприятиям и компаниям, работающих вахтовым методом обеспечить:

1) строгое выполнение ограничительных и карантинных мер:

- соблюдение требований к выезду (въезду) работников предприятий, работающих вахтовым методом, на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина.

-работники предприятий, работающих вахтовым методом на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина при выезде (въезде) на вахту при наличии документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19 не подлежат ПЦР-тестированию на COVID-19 и изоляции.

- лица без вакцинации с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 подлежат изоляции на 7 дней в карантинном стационаре.

2) приведение карантинных мест, организованных для размещения рабочих перед заездом на вахту в соответствие с требованиями приложения №38 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан с обязательным согласованием с территориальными управлениями санитарно-эпидемиологического контроля.

3) продлить карантин и ограничительные мероприятия на Тенгизе, с соблюдением требований к выезду (въезду) работников, работающих вахтовым методом на Тенгизе согласно постановления главного государственного санитарного врача Жылыойского района №55 до стабилизации эпидемиологической ситуации.

​​Акимам районов и города Атырау, государственным органам, правоохранительным и специальным органам, РПП «Атамекен» (по согласованию), компаниям, юридическим лицам независимо от формы собственности следует обеспечить:

1) ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, неполучивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев);

2) обязательное ПЦР-тестирование (1 раз в 7 дней) для невакцинированных работников организаций указанных согласно подпункта 1 пункта 1 постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 2 сентября 2021 года №38 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев, а также работников предприятий работающих вахтовым методом, при условии 7 дневной изоляции до заезда на вахту и отрицательного результата ПЦР тестирования на COVID-19);

3) решение о вакцинации против COVID-19 работников организаций/объектов не включенных в подпункт 1 пункта 1 постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 2 сентября 2021 года №38, ограничении допуска на работу в очном режиме в этих организациях/объектах для работников, неполучивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев) принимают региональные оперативные штабы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации;

4) увеличение количества общественного транспорта в «часы пик» с целью снижения пассажиропотока и недопущения скопления населения;

5) проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест;

6) перевод не менее 50% сотрудников субъектов независимо от форм собственности, государственных органов, организаций квазигосударственного сектора, при этом организации, офисы при условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 осуществляют деятельность с учётом требований по процентному соотношению среди не привитых сотрудников для работы на дистанционном и очном формате. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 3 месяцев;

Вместе с тем, постановляется запретить и внести следующие ограничительные меры (за исключением участников проекта «Аshyg»):

1) запретить проведение массовых мероприятий (праздничных, зрелищных культурно-массовых мероприятий, корпоративов, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), проведение массовых мероприятий и иных мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на дому;

2) приостановить деятельность детских развлекательных центров, аттракционов, игровых площадок (за исключением дворовых) в закрытых помещениях, выставок, цирков, ночных клубов, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, бильярдных, боулингов, лотерейных клубов, букмекерских контор, оказания услуг по организации праздников, банкетных залов (за исключением для проведения поминок и обслуживания посетителей по типу ресторанов, кафе);

3) работу религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие) при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, без проведения коллективных мероприятий в закрытых помещениях;

4) проведение спортивных мероприятий со зрителями при заполняемости не более 15%.

5) проведение собраний, совещаний, семинаров, конференций только в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи без проведения в оффлайн режиме;

6) медицинские центры, кабинеты, стоматологии по предварительной записи;

7) объекты культуры (репетиция)-​до 30 человек;

8) театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии при заполняемости не более 20%;

9) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки, при заполняемости на 75%, но не более 15 человек.

Социально-экономическим объектам, участвующих в проекте «Ashyq» разрешить работать согласно приложению 1 к настоящему постановлению:

- в будние дни – для всех объектов, участвующих в проекте «Ashyq» - до 00.00 часов, Лидерам проекта «Ashyq» - до 02.00 часов;

- в выходные дни – до 00.00 часов, Лидерам проекта «Ashyq» - до 02.00 часов, при условии наличия безопасного «зеленого» статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей.

Требования к наличию «зеленого статуса» и ограничения режима работы, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.