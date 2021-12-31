Карантин смягчают в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Вышло постановление главного государственного санитарного врача Акмолинской области о смягчении карантинных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспечить проведение ограничительных мероприятий на территории Акмолинской области, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения на территории Акмолинской области до стабилизации эпидемиологической ситуации», - говорится в постановлении главного санврача области.

Также в документе говорится, что физическим и юридическим лицам необходимо:

1) обеспечить соблюдение алгоритма использования и утилизации средств индивидуальной защиты (масок, одноразовых и многоразовых), согласно приложению No 4 ПГГСВр РК No 38 и соблюдение социальной дистанции не менее 2 метров;

2) запрет на проведение семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев) и иных мероприятий с массовым скоплением людей на объектах общественного питания и на дому, а также на открытом воздухе, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq», при соблюдении ПГГСВ РК No 47;

3) рекомендуется отказаться от посещения массовых мероприятий организованных на объектах общественного питания и на дому (семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, праздничных корпоративов, розыгрышей лотерей), а так же объектов, деятельность которых ограничена действующими постановлениями I ГСВ РК и Акмолинской области;

4) разрешение посещения парков, площадей, скверов и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции и использования и утилизации средств индивидуальной защиты (масок одноразовых и многоразовых).

Кроме того, запрещается проведение массовых мероприятий (праздничных религиозных, спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий, проведение форумов, конференций и др.), семейных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, праздничных корпоративов), и иных мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на дому, а также на открытом воздухе, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq».

Согласно документу разрешается:

проведение поминок, при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек;

проведение спортивных мероприятий со зрителями при заполняемости не более 20%; деятельность объектов культуры (репетиции) до 50 человек, кинотеатров, театров, концертных залов, филармонии, при заполняемости не более 30%;

деятельность банкетных залов (для поминок и обслуживания посетителей по типу ресторанов, кафе) при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек, с режимом работы с 9 до 02 часов; деятельность бильярдных с режимом работы с 07 до 00 часов при заполняемости не более 30%; деятельность компьютерных клубов с режимом работы с 07 до 00 часов при заполняемости не более 30%;

деятельность боулинг клубов с режимом работы с 07 до 00 часов при заполняемоеги не более 30%;

деятельность детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы и батуты в закрытых помещениях), при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек.

Возобновляется движение междугородних/межобластных, регулярных автобусов (микроавтобусов);

межобластных и городских нерегулярных (туристические) перевозок при заполняемости на 75%, но не более 25 человек; межобластных, городских нерегулярных перевозок при заполняемости на 75%, но не более 25 человек.

Разрешается движение пригородных пассажирских поездов/электричек, пассажирских поездов без общих вагонов; спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах);

Разрешается деятельность фуд-кортов при торгово - развлекательных центрах и торговых домах (только на доставку, с ограничением режима работы с

10 до 18 часов);

объектов общественного питания (в помещении) по типу столовых без реализации алкогольных напитков при условии заполняемости до 50%, но не более 50 мест, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий и др. с возможным массовым скоплением людей;

деятельность салонов красоты, парикмахерских, услуг маникюра и педикюра, объектов оказывающих косметологические услуги, при наличии Акта соответствия санитарным нормам при соблюдении заполняемости посетителями из расчета возможности соблюдения социальной дистанции в клиентском зале (4 кв.м, на 1 посетителя и расстояния не менее 2 метров между креслами, с разметкой границ оптимальных рабочих зон) при соблюдении требований ПГГСВ РК No 38.

Разрешается деятельность фитнес-центров, йога центры, тренажерных залов и спортивно-оздоровительных центров, по предварительной записи, с режимом работы с 07 до 00 часов, при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв.м, на одного посетителя при соблюдении требований ПГГСВ РК No 38; общественных бань при обеспечении площади не менее 4 кв.м, на одного посетителя; разрешение деятельности саун с режимом работы с 07 до 00 часов.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

С полным текстом документа и списком разрешенных объектов можно ознакомиться здесь.