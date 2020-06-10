Карантин смягчат в самом нефтеносном районе Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В самом нефтеносном Жылыойском районе Атырауской области смягчают карантинные ограничения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«В целях полной стабилизации эпидемиологической ситуации в Жылыойском районе на сегодня сохраняется карантин и ограничительные мероприятия.

Вместе с тем, главный санитарный врач Жылыойского района Талгат Хабибуллин принял новое постановление о поэтапном смягчении карантинных мероприятий. С 07:00 часов 10 июня 2020 года планируется возобновить деятельность промышленных предприятий, крупных строительных магазинов, компании в сферах транспорта, складирования, сервисные компании сельскохозяйственного назначения. Также будет разрешена работа продовольственных рынков, гипер- супермаркетов, крупных продуктовых магазинов, продуктовых магазинов в торговых центрах. Режим работы с 09:00 до 18:00 часов», - сообщает пресс-служба.

Отмечается, магазинам, расположенным в многоквартирных жилых домах и в жилых массивах, разрешается работать с 06:00 до 22:00.

Главный санитарный врач между тем отметил, что открытие объектов будет разрешено с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Возобновят работу объекты общественного питания с услугой на вынос и доставкой с режимом работы до 22:00 часов.

Отделениям ЦОНов будет разрешено исключительно для обслуживания юридических лиц.

Как отметил Талгат Хабиуллин, все иные виды деятельности остаются приостановленными на период действия карантина и ограничительных мер.

«В случае ухудшения эпидемиологической ситуации оставляю за собой право перехода на ужесточение карантинных мер», - подчеркнул Т. Хабибуллин.

Послабление карантинных мер в Жылыойском районе планируют провести поэтапно, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки.

Напомним, 6 июня сообщалось о продлении карантина в Жылыойском районе, где находится Тенгизское месторождение, до 18 июня 2020 года, на основании п остановления главного государственного санитарного врача.



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