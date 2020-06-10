-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:57
-
-
-
-
Карантин смягчат в самом нефтеносном районе Атырауской области
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В самом нефтеносном Жылыойском районе Атырауской области смягчают карантинные ограничения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
«В целях полной стабилизации эпидемиологической ситуации в Жылыойском районе на сегодня сохраняется карантин и ограничительные мероприятия.
Вместе с тем, главный санитарный врач Жылыойского района Талгат Хабибуллин принял новое постановление о поэтапном смягчении карантинных мероприятий. С 07:00 часов 10 июня 2020 года планируется возобновить деятельность промышленных предприятий, крупных строительных магазинов, компании в сферах транспорта, складирования, сервисные компании сельскохозяйственного назначения. Также будет разрешена работа продовольственных рынков, гипер- супермаркетов, крупных продуктовых магазинов, продуктовых магазинов в торговых центрах. Режим работы с 09:00 до 18:00 часов», - сообщает пресс-служба.
Отмечается, магазинам, расположенным в многоквартирных жилых домах и в жилых массивах, разрешается работать с 06:00 до 22:00.
Главный санитарный врач между тем отметил, что открытие объектов будет разрешено с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.
Возобновят работу объекты общественного питания с услугой на вынос и доставкой с режимом работы до 22:00 часов.
Отделениям ЦОНов будет разрешено исключительно для обслуживания юридических лиц.
Как отметил Талгат Хабиуллин, все иные виды деятельности остаются приостановленными на период действия карантина и ограничительных мер.
«В случае ухудшения эпидемиологической ситуации оставляю за собой право перехода на ужесточение карантинных мер», - подчеркнул Т. Хабибуллин.
Послабление карантинных мер в Жылыойском районе планируют провести поэтапно, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки.
Напомним, 6 июня сообщалось о продлении карантина в Жылыойском районе, где находится Тенгизское месторождение, до 18 июня 2020 года, на основании п остановления главного государственного санитарного врача.
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/karantin-prodlili-v-samom-neftenosnom-rayone-atyrauskoy-oblasti_a3658745
- Стали известны подробности об умершем от коронавируса в Павлодарской области
- Три человека скончались от коронавируса в РК
- Пациентка с коронавирусом рассказала о лечении в инфекционном госпитале Караганды
- На карантин закрыто здание Алматинского областного суда в Талдыкоргане
- Плюс 29: всего выздоровевших от коронавируса в Казахстане 8015
- Пять новых случаев коронавируса выявлено в Кокшетау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана