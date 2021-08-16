+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 17 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Карантин продлили в Шымкенте

16 Августа 2021 19:50
Поделиться:
Карантин продлили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев подписал новое постановление, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Ералы Тугжанов поручил утвердить алгоритм выявления непривитых работников сферы услуг
Свадьбу на 150 человек остановили в Нур-Султане 37 заведений наказаны за несоблюдение карантина за три дня в Нур-Султане От 150 до 200 больных коронавирусом ежедневно госпитализируют в Жамбылской области

Согласно документу, режим карантина и ограничительные меры по предупреждению распростране ния коронавирусной инфекции в Шымкенте продлеваются с 17 августа 2021 года до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Запрещается работа непродуктовых магазинов, не участвующих в проекте Ashyq (кроме службы доставки, работающей в обычном режиме). Режим работы субъектов, участвующих в проекте Ashyq - с ограничением по времени с 07:00 до 22:00 часов, для участников со статусом «Лидер» - до 00:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье.

Также в городе запрещается работа зоопарков, не участвующих в проекте Ashyq. Зоопарки-участники Ashyq могут работать с ограничением по времени с 07:00 до 22:00 часов, участники со статусом «Лидер» - до 00:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь .

Подписывайтесь на наш канал:

#Шымкент   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Ералы Тугжанов поручил утвердить алгоритм выявления непривитых работников сферы услуг
Свадьбу на 150 человек остановили в Нур-Султане
37 заведений наказаны за несоблюдение карантина за три дня в Нур-Султане
От 150 до 200 больных коронавирусом ежедневно госпитализируют в Жамбылской области
Популярное
1 Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
2 Град обрушился на Алматы
3 Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
4 Громкая музыка в салоне авто: считается ли нарушением дорожного движения в Казахстане
5 Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
6 Основание моста размыло в Жамбылской области: поезда задерживаются
Читайте также
Почти 9,5 тысяч человек болеют COVID-19 в Атырауской области
От 150 до 200 больных коронавирусом ежедневно госпитализируют в Жамбылской области
Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
Град обрушился на Алматы
Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
Громкая музыка в салоне авто: считается ли нарушением дорожного движения в Казахстане
Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
Основание моста размыло в Жамбылской области: поезда задерживаются
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив