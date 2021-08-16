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Карантин продлили в Шымкенте
16 Августа 2021 19:50
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ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев подписал новое постановление, передает МИА «Казинформ».
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Согласно документу, режим карантина и ограничительные меры по предупреждению распростране ния коронавирусной инфекции в Шымкенте продлеваются с 17 августа 2021 года до стабилизации эпидемиологической ситуации.
Запрещается работа непродуктовых магазинов, не участвующих в проекте Ashyq (кроме службы доставки, работающей в обычном режиме). Режим работы субъектов, участвующих в проекте Ashyq - с ограничением по времени с 07:00 до 22:00 часов, для участников со статусом «Лидер» - до 00:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье.Также в городе запрещается работа зоопарков, не участвующих в проекте Ashyq. Зоопарки-участники Ashyq могут работать с ограничением по времени с 07:00 до 22:00 часов, участники со статусом «Лидер» - до 00:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь .
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