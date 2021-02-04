Карантин продлили в Шымкенте: опубликовано новое постановление санврача

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Шымкента Абдиманапа Тулебаева «О продлении карантина и ограничительных мер на территории города Шымкент», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно Постановлению карантин и ограничительные меры на территории города продлеваются с 0:00 часов 8 февраля до 0:00 часов 22 февраля 2021 года.
Жителям и гостям города Шымкента запрещается проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей. Также ограничивается передвижение по городу лиц старше 65 лет.
Кроме того, не менее 50% офисных сотрудников должны перейти на дистанционную форму работы.
Ограничивается деятельность по времени с 7:00 до 23:00 часов в будние, выходные и праздничные дни - объектов общественного питания, работающих на открытом воздухе и объектов, расположенных в зданиях (кафе, рестораны, лаундж-бары, фудкорты, столовые, кофейни и кулинарии), в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах с размещением обеденных столов до 50 посадочных мест.
Запрещено проводить торжественные, памятные мероприятия, запрещается работа банкетных залов и использование кальянов на объектах общепита.
Спортивные объекты (фитнес-центры, тренажерные залы, спортивно-оздоровительные центры) работают с 9:00 до 23:00 часов в будние, выходные и праздничные дни.
Согласно постановлению ограничивается движение общественного транспорта в будние, выходные и праздничные дни с 07:00 до 21:00 часов.
Постановление вводится в действие с 0:00 часов 8 февраля 2021 года.
С полным текстом Постановления можно ознакомиться здесь.
Напомним, 2 февраля было опубликовано новое постановление главного санитарного врача Нур-Султана Сархат Бейсеновой о карантинных мерах.