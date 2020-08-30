Карантин продлили в Шымкенте до 14 сентября

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Карантин и ограничительные меры в Шымкенте продлили до 14 сентября. Об этом говорится в Постановлении главного государственного санитарного врача города от 29 августа, передает МИА «Казинформ».

Так, согласно постановлению, карантин и ограничительные меры на территории города Шымкент продлены с 00:00 часов 31 августа 2020 года до 00:00 часов 14 сентября 2020 года.

Жителям и гостям города Шымкент:

- запрещено проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (поминок, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, той, беташар и другое);

- ограничить передвижение по городу лицам старше 65 лет;

- соблюдать обязательное требование по ношению масок при передвижении по городу и соблюдать социальную дистанцию не менее 2-х метров;

При этом разрешены прогулки во дворах и посещение парков, площадей, скверов и набережных группами не более З человек или членов одной семьи; посещение детских игровых площадок, расположенных во дворах жилых домов и в местах общего пользования группами не более трех человек; при посещении общественных мест, объектов с возможным массовым скоплением людей, в том числе в общественном транспорте строго соблюдать требования по ношению масок и использованию антисептиков после посещения общественных мест.

Акиму города Шымкент, государственным органам, организациям и предприятиям, юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, субъектам предпринимательства города Шымкент на время карантина необходимо обеспечить:

- перевод не менее 80 % офисных сотрудников на дистанционную форму работы при штатном расписании более 30 сотрудников, с возможностью максимального сокращения рабочего времени;

- ежедневное проведение дезинфекционных мероприятий в торговых центрах, продовольственных и непродовольственных магазинах, объектах сферы оказания услуг населению и в местах возможного массового скопления людей;

- организацию работы ЦОНов (в том числе спец ЦОНы) строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот EgovkZBot 2.0 с 09:00 до 18:00 часов в будние дни, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан;

- организацию работы АО «Казпочта», Call - центров ЦОНов с 09:00 до 18:00 часов в будние дни, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан;

- ограничение деятельности продовольственных рынков, непродовольственнных рынков (специализированные, вещевые, скотные и авторынки) при соблюдений заполняемости не более 3094 и не менее 4 кв.метров на одного посетителя в будние дни с 06:00 до 18:00 часов, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан;

- ограничение деятельности продовольственных гипермаркетов, супермаркетов, минимаркетов и магазинов у дома вне зависимости от места нахождения по времени с 10:00 до 21:00 часа в будние дни (понедельникпятница), в выходные дни (суббота, воскресенье) с 10:00 часов до 18:00 часов;

- ограничение деятельности по времени с 09:00 до 21:00 часа объектов общественного питания, работающих на открытом воздухе в уличном формате (летники) и объектов, расположенных в зданиях (кафе, рестораны, лаундж-бары, спорт-бары, бары, столовые, кофейни и кулинарии) с размещением обеденных столов на 30 посадочных мест;

- организацию работы в обычном режиме строительных работ, строительных и промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом;

- организацию работы в обычном режиме медицинских организаций, аптек, процедурных кабинетов, коммунальных служб, теле-радио коммуникаций и связи, адвокатов, нотариусов, а также адвокатских и нотариальных контор;

- организацию работы в обычном режиме АЗС, магазинов при АЗС,

СТО, шиномонтажных и мойки самообслуживания;

- организацию в обычном режиме объектов туризма и объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и другие) с размещением постояльцев (клиентов) не более 5094 от проектной мощности, за исключением объектов, имеющих подряд на размещение отдельных групп (вахтовые работники, медработники, спортсмены) и оказанию услуг (питание, стирка, глажка и другое) для проживающих на объектах;

- запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных мероприятий, форумов, конференций, семинаров и мероприятий, связанных с массовым скоплением людей, в том числе на дому;

- более 30 человек, безконтактная термометрия, проживание в спортивных базах), индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 5 человек;

- организацию работы детских кабинетов/центров коррекции, образовательных центров, детских развивающих центров, кружков, курсов для детей и взрослых (группы не более 5 человек по записи) с 09:00 до 18:00 часов в будние дни с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан;

- запрет детских оздоровительных лагерей и детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп (не более 15 человек в группе);

- запрет на работу объектов общественного питания, расположенных в зданиях с размещением обеденных столов более 30 посадочных мест, за исключением объектов общественного питания, работающих в режиме доставки и на вынос, с графиком работы в будние и выходные дни с 9:00 до 21 •.OO часа;

- запрет на работу аквапарков, пляжей;

- организацию работы спортивных объектов (фитнес-центров, тренажерных залов, спортивно-оздоровительных центров и крытых спортивных сооружений) до 5 кв.м. на одного посетителя, не более 5094 от мощности по предварительной записи с 09:00 до 21•.00 часа в будние дни, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан;

- организацию работы СПА-центров, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра (4 кв.метра на 1-го посетителя и по предварительной записи) с ограничением по времени с 09:00 до 18:00 часов в будние дни, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан;

- организацию работы бань и саун, заполняемость не более 500/0, 4 кв.м. на 1 посетителя, с ограничением по времени с 09:00 до 21:00 часа в будние дни, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан;

- функционирование в обычном режиме парков, скверов и набережных;

- запрет на работу аттракционов, за исключением работающих на открытом воздухе с ограничением по времени с 09:00 до 18:00 часов в будние дни, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан;

- компьютерные клубы, ночные клубы, букмекерские и другие);

- организацию работы объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек), библиотек, музеев с 09:00 до 18:00 часа в будние дни, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан;

- соблюдением алгоритма согласно приложению к ПГГСВ РК №43 без проведения коллективных мероприятий в обычном режиме в будние дни, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан;

- организацию работы киосков, в том числе точек по продаже выпечки, фастфуда, мягкого мороженного, напитков с 09:00 до 21•.00 часа;

- организацию работы автомоек с ограничением по времени с 09:00 до 21 часа;

- организацию работы торгово-развлекательных центров, торговых домов (бутиков), торговых сетей при соблюдении заполняемости не более 300/0, и не менее 4 кв.метров на одного посетителя, с ограничением по времени с 09:00 до 21:00 часа в будние дни, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан;

- запрет на работу кинотеатров, детских игровых площадок, ледовых площадок, батутов и фудкортов при торгово-развлекательных комплексах, центрах, торговых домах и ярмарок;

- организацию работы в обычном режиме автовокзалов и автостанций в городе Шымкент, возобновление междугородних, внутриобластных автобусных и микроавтобусных перевозок;

- соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в период карантина в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей-инвалидов интернатного типа;

- деятельность субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

- организацию работы объектов по реализации цветов с 06:00 до 21 часов в будние дни, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан;

- организацию работы в обычном режиме школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах и в до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1-4 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

- организацию работы бассейнов по предварительной записи, в индивидуальном формате из расчета 5 кв.м. зеркала воды на одного человека с 09:00 до 21:00 часа в будние дни, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан;

- организацию проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма согласно приложению к ПГГСВ РК №50;

- организацию работы в обычном режиме специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей);

- ограничение деятельности по времени с 09:00 до 18:00 часов в будние дни, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан объектов, не указанных в данном постановлении;

Также будет ограничено движение общественного транспорта в будние дни с 07:00 часов до 20:00 часов, в выходные дни работу общественного транспорта приостановить( с условием контроля обязательного ношения масок и заполняемости по количеству мест);

При этом увеличиться количество транспортных средств (автобусы, микроавтобусы) на линиях, будет установлен равномерный график движения, в целях исключения скопления людей на остановках и в общественном транспорте;

Руководителям организаций, предприятий и индивидуальным предпринимателям города Шымкент независимо от форм собственности, до завершения карантина необходимо:

- строго соблюдать требования по ношению масок, перчаток (при обслуживании населения) и использованию антисептиков. Объектам, оказывающим услуги населению, дополнительно обеспечить сотрудников одноразовыми перчатками со своевременной заменой и приборами для измерения температуры;

- обеспечить усиленный санитарно-дезинфекционный режим (установка санитайзеров для обработки рук, дезковриков, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, проветривание) на всех объектах, осуществляющих деятельность;

- обеспечить строгий контроль за соблюдением требований санитарно-карантинных и ограничительных мер персоналом и посетителями;

- осуществлять деятельность в соответствии с утвержденными алгоритмами ПГГСВ РК;

- обеспечить на всех объектах, в том числе в общественном транспорте, в такси проведение санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий.

Продолжится мониторинг объектов, возобновивших свою работу, на соблюдение санитарно-дезинфекционных мероприятий и санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции;

Возобновлять деятельность объекты должны на основании Акта соответствия санитарным нормам, выдаваемом в электронном формате с сайта <infokazakhstan.kz».







