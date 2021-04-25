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    14:20, 25 Апрель 2021 | GMT +6

    Карантин продлили в Байконуре

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    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Режим ограничительных мер по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции на территории Байконура продлен еще на две недели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Оперативный штаб под руководством главы администрации города Байконура Константина Бусыгина рассмотрел вопросы текущей санитарно-эпидемиологической обстановки, состояния работы по оказанию медицинской помощи жителям города, поселков Торетам и Акай, хода вакцинации населения и принял решение продлить карантин на территории города Байконура до 24 часов 9 мая 2021 года.

    Согласно статистике регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России, на территории Байконура в течение месяца зарегистрировано 45 новых случаев заболеваний коронавирусом. Если на 26 марта 2021 года общее количество зараженных с начала пандемии составляло 1 265 человек, то на 25 апреля эта цифра увеличилась до 1 310 человек. К сожалению, в течение прошедшего месяца также увеличилось число летальных случаев: от коронавируса в этот период умерло 4 байконурца.

    Учитывая эпидемиологическую ситуацию в Казахстане и России, оперативный штаб города Байконура будет проводить заседания еженедельно. В случае ухудшения ситуации по коронавирусной инфекции на территории Байконура, будут приняты новые решения о введении соответствующих ограничений, отмечено в сообщении оперативного штаба.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Байконур Кызылординская область Общество
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