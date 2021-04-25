Карантин продлили в Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Режим ограничительных мер по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции на территории Байконура продлен еще на две недели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Оперативный штаб под руководством главы администрации города Байконура Константина Бусыгина рассмотрел вопросы текущей санитарно-эпидемиологической обстановки, состояния работы по оказанию медицинской помощи жителям города, поселков Торетам и Акай, хода вакцинации населения и принял решение продлить карантин на территории города Байконура до 24 часов 9 мая 2021 года.

Согласно статистике регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России, на территории Байконура в течение месяца зарегистрировано 45 новых случаев заболеваний коронавирусом. Если на 26 марта 2021 года общее количество зараженных с начала пандемии составляло 1 265 человек, то на 25 апреля эта цифра увеличилась до 1 310 человек. К сожалению, в течение прошедшего месяца также увеличилось число летальных случаев: от коронавируса в этот период умерло 4 байконурца.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в Казахстане и России, оперативный штаб города Байконура будет проводить заседания еженедельно. В случае ухудшения ситуации по коронавирусной инфекции на территории Байконура, будут приняты новые решения о введении соответствующих ограничений, отмечено в сообщении оперативного штаба.