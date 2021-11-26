Карантин продлили в Байконуре до 20 декабря

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - В соответствии с предложениями главного государственного санитарного врача комплекса «Байконур», глава администрации Константин Бусыгин своим постановлением продлил режим по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции на территории города Байконура до 24 часов 00 минут 19 декабря 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно официальной информации Регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России, на 26 ноября 2021 года в городе Байконуре зарегистрировано 2942 случая заболеваний коронавирусом с нарастающим итогом.

Две недели назад, 12 ноября 2021 года эта цифра составляла 2906 случаев заболеваний, то есть, за 14 дней прирост заболевших составил 36 человек.

На лечении в инфекционном стационаре находится 10 человек, за прошедшие две недели от коронавируса скончались девять человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии составило 138 человек.

Как сообщалось ранее, все действующие ограничительные мероприятия, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, сохраняются.

Специалисты в области медицины считают, что только массовая вакцинация способна прекратить эпидемию. Оперативный штаб города настоятельно рекомендует жителям Байконура сделать прививку от коронавирусной инфекции.

Администрация города призывает граждан и в дальнейшем строго соблюдать масочный режим при нахождении в общественных местах и местах массового пребывания людей, на транспорте, при посещении объектов торговли, организаций и учреждений.

Оперативный штаб по координации мероприятий по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции на территории города Байконура рекомендует жителям города отказаться от посещения общественных мест для досуга без острой необходимости.