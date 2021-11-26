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Карантин продлили в Байконуре до 20 декабря

26 Ноября 2021 22:29
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Карантин продлили в Байконуре до 20 декабря

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - В соответствии с предложениями главного государственного санитарного врача комплекса «Байконур», глава администрации Константин Бусыгин своим постановлением продлил режим по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции на территории города Байконура до 24 часов 00 минут 19 декабря 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно официальной информации Регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России, на 26 ноября 2021 года в городе Байконуре зарегистрировано 2942 случая заболеваний коронавирусом с нарастающим итогом.

Две недели назад, 12 ноября 2021 года эта цифра составляла 2906 случаев заболеваний, то есть, за 14 дней прирост заболевших составил 36 человек.

На лечении в инфекционном стационаре находится 10 человек, за прошедшие две недели от коронавируса скончались девять человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии составило 138 человек.

Как сообщалось ранее, все действующие ограничительные мероприятия, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, сохраняются.

Специалисты в области медицины считают, что только массовая вакцинация способна прекратить эпидемию. Оперативный штаб города настоятельно рекомендует жителям Байконура сделать прививку от коронавирусной инфекции.

Администрация города призывает граждан и в дальнейшем строго соблюдать масочный режим при нахождении в общественных местах и местах массового пребывания людей, на транспорте, при посещении объектов торговли, организаций и учреждений.

Оперативный штаб по координации мероприятий по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции на территории города Байконура рекомендует жителям города отказаться от посещения общественных мест для досуга без острой необходимости.

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#Байконур   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Сара Кабикызы

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