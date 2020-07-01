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Карантин продлили до 15 июля в Монголии

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
1 Июля 2020, 10:33
Карантин продлили до 15 июля в Монголии

УЛАН-БАТОР. МОНЦАМЭ- КАЗИНФОРМ - В целях предотвращения распространения пандемии коронавируса в стране 30 июня Государственная чрезвычайная комиссия на своем заседании приняла решение продлить срок карантина до 15 июля, передает МИА «Казинформ со ссылкой на агентство «Монцамэ».

Как отметил заместитель мэра монгольской столицы Ж.Батбаясгалан ограничение проведения массовых мероприятий, демостранций, работы баров, развлекательных заведений остаются в силе. А детские игровые центры и кинотеатры будут работать по особым правилам.


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