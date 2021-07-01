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Карантин продлевают в Шымкенте со 2 июля

Автор:  
Акбота Кузекбай
1 Июля 2021, 19:29
Карантин продлевают в Шымкенте со 2 июля

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача города Шымкент о продлении режима карантина и ограничительных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продлить режим карантина и ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкент со 2 июля 2021 года до стабилизации эпидемиологической ситуации», - говорится в постановлении.

Согласно документу, запрещается проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, той, беташар и другие).

Ограничивается передвижение по городу лицам старше 65 лет.

Также по постановлению ограничивается допуск на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания или переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев.

При этом устанавливается обязательное ПЦР-тестирование (1 раз в 7 дней) для невакцинированных работников организаций.

Постановление вводится в действие со 2 июля текущего года.

Более подробно с документом можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, согласно новому постановлению главсанврача Казахстана невакцинированным сотрудникам организаций ограничат допуск на работу.


Минздрав РК   Здравоохранение   Шымкент   Коронавирус в РК  
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