Карантин продлен в Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Ограничительные меры в связи c эпидемиологической ситуацией по коронавирусу продлены на территории Байконура, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии с предложениями главного государственного санитарного врача комплекса «Байконур» глава администрации Константин Бусыгин своим постановлением продлил карантин до 14 июня 2021 года.

Две недели назад общее количество заболевших байконурцев с начала пандемии составляло 1334 человек. За полмесяца количество зарегистрированных случаев с нарастающим итогом увеличилось до 1364, то есть 30 новых случаев заражений.

Увеличилось и количество находящихся на лечении в инфекционном стационаре - 16 человек. К счастью, летальных случаев за этот период нет.

По мнению специалистов, на рост заболеваний повлияли большие майские праздники. Поэтому оперативный штаб напоминает о строгом соблюдении масочного режима, социальной дистанции и выполнении всех предписанных санитарных правил.

Также на территории Байконура продолжается массовая вакцинация.