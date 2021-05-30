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    02:03, 30 Май 2021 | GMT +6

    Карантин продлен в Байконуре

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    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Ограничительные меры в связи c эпидемиологической ситуацией по коронавирусу продлены на территории Байконура, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В соответствии с предложениями главного государственного санитарного врача комплекса «Байконур» глава администрации Константин Бусыгин своим постановлением продлил карантин до 14 июня 2021 года.

    Две недели назад общее количество заболевших байконурцев с начала пандемии составляло 1334 человек. За полмесяца количество зарегистрированных случаев с нарастающим итогом увеличилось до 1364, то есть 30 новых случаев заражений.

    Увеличилось и количество находящихся на лечении в инфекционном стационаре - 16 человек. К счастью, летальных случаев за этот период нет.

    По мнению специалистов, на рост заболеваний повлияли большие майские праздники. Поэтому оперативный штаб напоминает о строгом соблюдении масочного режима, социальной дистанции и выполнении всех предписанных санитарных правил.

    Также на территории Байконура продолжается массовая вакцинация.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Байконур Регионы Казахстана Кызылординская область Главная Минздрав РК
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