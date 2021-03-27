Карантин повысил спрос на электронные услуги: более 7 млн услуг оказано костанайцам

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — За прошлый год в Костанайской области местными исполнительными органами оказано более 8 миллионов услуг, более 7 миллионов - в электронном виде, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного Управления информатизации, оказания госуслуг и архивов акимата Азамат Кашиев.

По информации ведомства, за 2020 год местными исполнительными органами области оказано более 8 млн услуг, только за 2 месяца этого года - более миллиона услуг.

«Введение чрезвычайного положения в стране и последующих карантинных мер способствовали высокому спросу на электронные услуги, - говорит А. Кашиев. —В электронном виде в 2020 году оказано более 7 млн услуг, или 92 % от общего числа оказанных. Рост электронных услуг в сравнении с 2019 годом составил 6,2%. В государственном органе оказано более 590 тыс., через Госкорпорацию – 71 тысяч».

Всего же местные исполнительные органы оказывают 172 вида госуслуг, в электронный формат - 152 услуги.

Все услуги можно получать в электронной форме на веб-портале «электронного правительства». Из новшеств - на портале переведены в электронный формат 6 новых услуг для людей с особыми потребностями, которые ранее оказывались в отделах занятости и социальных программ местных исполнительных органов.

Еще одним удобным вариантом получения услуг, как отметил А. Кашиев, стало использование QR кода. Также посредством считывания QR-кода упрощен процесс авторизации на портале и подписание популярных услуг.

«При получении данных услуг на компьютере, вместо подписания ЭЦП, человеку достаточно будет подписать запрос на получение услуги через мобильное приложение eGov Mobile, отсканировав QR-код. И не нужно будет устанавливать дополнительную программу для использования ЭЦП на компьютере. Таким образом, получая эти услуги на портале eGov.kz, гражданин на этапе подписания сможет выбрать функцию «Подписать, используя QR-code». После этого необходимо отсканировать появившийся на мониторе код, используя приложение eGovMobile»,- подытожил глава областного профильного ведомства.



