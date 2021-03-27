РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:20, 26 Март 2021 | GMT +6

    Карантин повысил спрос на электронные услуги: более 7 млн услуг оказано костанайцам

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — За прошлый год в Костанайской области местными исполнительными органами оказано более 8 миллионов услуг, более 7 миллионов - в электронном виде, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного Управления информатизации, оказания госуслуг и архивов акимата Азамат Кашиев.

    По информации ведомства, за 2020 год местными исполнительными органами области оказано более 8 млн услуг, только за 2 месяца этого года - более миллиона услуг.

    «Введение чрезвычайного положения в стране и последующих карантинных мер способствовали высокому спросу на электронные услуги, - говорит А. Кашиев. —В электронном виде в 2020 году оказано более 7 млн услуг, или 92 % от общего числа оказанных. Рост электронных услуг в сравнении с 2019 годом составил 6,2%. В государственном органе оказано более 590 тыс., через Госкорпорацию – 71 тысяч».

    Всего же местные исполнительные органы оказывают 172 вида госуслуг, в электронный формат - 152 услуги.

    Все услуги можно получать в электронной форме на веб-портале «электронного правительства». Из новшеств - на портале переведены в электронный формат 6 новых услуг для людей с особыми потребностями, которые ранее оказывались в отделах занятости и социальных программ местных исполнительных органов.

    Еще одним удобным вариантом получения услуг, как отметил А. Кашиев, стало использование QR кода. Также посредством считывания QR-кода упрощен процесс авторизации на портале и подписание популярных услуг.

    «При получении данных услуг на компьютере, вместо подписания ЭЦП, человеку достаточно будет подписать запрос на получение услуги через мобильное приложение eGov Mobile, отсканировав QR-код. И не нужно будет устанавливать дополнительную программу для использования ЭЦП на компьютере. Таким образом, получая эти услуги на портале eGov.kz, гражданин на этапе подписания сможет выбрать функцию «Подписать, используя QR-code». После этого необходимо отсканировать появившийся на мониторе код, используя приложение eGovMobile»,- подытожил глава областного профильного ведомства.



    Теги:
    Цифровой Казахстан Костанайская область Акимат
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!