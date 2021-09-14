Карантин поэтапно смягчается в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Жамбылской области об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий (в закрытых помещениях), форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев), в том числе на дому, и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

Следует соблюдать требования по ношению масок в общественных местах и помещениях, в общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до пяти лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции;

Необходимо продолжить проведение ограничительных мероприятий с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения на территории Жамбылской области до стабилизации ситуации. Ограничивается деятельность социально-экономических объектов на территории Жамбылской области, согласно приложению 1, 2 (Критерии ограничения работы социально-экономических объектов) к постановлению.

В выходные дни разрешена работа всех объектов в соответствии с Критериями ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq - до 00.00 часов, лидеров проекта Ashyq - до 02.00 часов, при условии наличия «зеленого статуса» (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей. Требование к наличию «зеленого статуса» не распространяется на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.

В будние дни объектам бизнеса, участвующим в проекте Ashyq, разрешается работать до 00.00 часов, для лидеров проекта Ashyq - до 02.00 часов.

При этом, субъект предпринимательства при выявлении по приложению Ashyq на объекте посетителя, подлежащего изоляции с «желтым/красным» статусом, информирует о факте посредством мобильной связи, электронной почты, а также другими доступными способами, с представлением подтверждающих материалов (скриншот «желтый/красный» статус).

Поэтому поручено проводить ежедневный мониторинг за соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима работы, требований противоэпидемического режима и проведение регулярных проверок объектов мобильными группами при акиматах.

В постановлении также говорится о проведении обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств общественного транспорта перед каждым рейсом, аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, остановок общественного транспорта, перил наземных и подземных пешеходных переходов, спортивных снарядов, детских и спортивных площадок, парков и скверов (скамеек и лавочек) и так далее.

Также предписано соблюдать усиленный санитарно-дезинфекционный режим (установка санитайзеров для обработки рук, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка с применением дезинфекционных средств, проветривание) на всех объектах, в том числе на объектах массового пребывания и жизнеобеспечения (торгово-развлекательные центры, рынки, ЦОНы, бани, объекты религиозного назначения, коммунального хозяйства, пищевой промышленности, общественного питания, вокзалы, аэропорты, сферы услуг (салоны красоты, ателье и другие).

Департаменту пограничной службы КНБ РК по Жамбылской области поручено обеспечить пересечение Государственной границы Республики Казахстан через сухопутные пункты пропуска «Карасу», «Аухатты», «Сортобе», «Кордай» в Кордайском районе, «Айша биби» Жамбылском районе, «Сыпатай батыр» Меркенском районе в соответствии с требованиями Порядка пересечения Государственной границы, утвержденного протоколом заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 9 февраля 2021 года.

Необходимо также обеспечить круглосуточную транспортировку в карантинный стационар прибывших граждан Казахстана и лиц, имеющих вид на жительство на территории РК, без справки об отрицательном результате ПЦР-исследования и документа о получении вакцинации против COVID-19 по направлению сотрудников санитарно-эпидемиологической службы.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

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