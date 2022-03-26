Карантин по коронавирусу отменяется в Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - С 28 марта 2022 года на территории города Байконура режим ограничительных мер по предупреждению и распространению коронавирусной инфекции отменяется, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такое решение принял глава администрации города Константин Бусыгин в соответствии с предложениями главного государственного санитарного врача комплекса «Байконур», сообщает пресс-служба городской администрации.

Оперативный штаб обращает внимание жителей и гостей города на то, что выполнение санитарно-противоэпидемических, профилактических мероприятий по недопущению распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции, на предприятиях, учреждениях и организациях, функционирующих на территории города Байконура, продолжается в соответствии с действующим постановлением главного государственного санитарного врача комплекса «Байконур».

«Только массовая вакцинация и ревакцинация примерно через полгода после вакцинации способны обеспечить создание и поддержание массового иммунитета к новым штаммам вируса. Настоятельно рекомендуем жителям города сделать прививку от коронавирусной инфекции и своевременно выполнять повторную вакцинацию, а также соблюдать меры индивидуальной защиты в общественных местах», - отмечается в сообщение городского оперативного штаба.

Новых данных Регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России по заболеванию коронавирусом не представлено, последние официальные сведения, которые были опубликованы, датируются 11 марта 2022 года.

Напомним, главный государственный санитарный врач РК подписал новое постановление об отмене масочного режима и требований по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима на объектах.