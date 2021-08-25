Карантин ослабят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК состоялось под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

По поручению Премьер-Министра А. Мамина в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации МВК одобрен ряд решений по ослаблению карантинного режима.

1. С 28 августа т.г. разрешена деятельность:

- в выходные дни всех объектов бизнеса, участвующих в проекте «Ashyq» до 24.00 часов, лидеров проекта «Ashyq» – до 02.00 часов при условии наличия «зеленого» статуса у сотрудников и посетителей (вакцинированные, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не менее 7 дней), подтвержденного через приложение «Ashyq»; - в субботу — общественного транспорта.

2. С 30 августа т.г. в будние дни:

- продлено время работы всех объектов бизнеса, участвующих в проекте «Ashyq», с 22.00 до 24.00 часов, лидеров проекта «Ashyq» – с 24.00 до 02.00 часов.

При этом с учетом эпидемиологической ситуации ослабление карантинных мер в г. Алматы планируется ввести в выходные дни с 4 сентября т.г., в будние дни – с 6 сентября т.г.

Также на МВК был рассмотрен вопрос подготовки к новому учебному году.

Заместителем Премьер-Министра РК поручено до конца августа т.г.:

- завершить вакцинацию педагогов и технического персонала за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания;

- обеспечить полную готовность школ в соответствии с санитарными требованиями;

- для педагогов, сотрудников и родителей во всех организациях образования обеспечить работу системы «Ashyq»;

- принять меры по 100% обеспечению организаций образования учебниками, учебно-методическими комплексами;

- завершить капитальный и текущий ремонты в школах. В заседании МВК заместитель Премьер-Министра Е. Тугжанов дал ряд других поручений.







