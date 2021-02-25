Карантин ослабят с 1 марта в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 марта в Казахстане ослабляют карантин. Об этом стало известно на заседании Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Регионам, находящимся в «зеленой зоне» на протяжении 7 дней, разрешить с 1 марта текущего года: работу цирков, бильярдных клубов, детских развлекательных центров — до 30% заполняемости; проведение спортивных мероприятий (до 30%), жұма намаз (до 30%) и поминок (до 30%, не более 50 человек)», - говорится в сообщении.

Регионам, находящимся в «желтой зоне» на протяжении 7 дней, разрешается с 1 марта работа по воскресеньям крытых рынков (продуктовые, непродуктовые), ТРЦ, торговых домов, торговых сетей.

Также с 1 марта разрешается комбинированное обучение школьников с 1 по 5 классы, в международных — с 1 по 7 классы, за исключением Мангистауской, Костанайской, Жамбылской областей, где по итогам мониторинговой проверки зафиксировано наибольшее число нарушений санитарно-эпидемиологического режима в организациях образования.

Напомним, сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.