Карантин ослабляют в Мангыстауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня вышло постановление главного государственного санитарного врача Мангыстауской области «О послаблении ограничительных карантинных мер на территории региона», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акимам районов и городов области, государственным органам и организациям, департаменту полиции области, управлению предпринимательства и торговли Мангыстауской области, НПП «Атамекен» поручено обеспечить реализацию критериев ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов области с внедрением пилотного проекта мобильного приложения «Ashyq» на объектах предпринимательства. При этом ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение 5 дней, смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в «желтую» зону из «красной» или в «зеленую» зону из «желтой».

В регионе запрещается проведение аудио-, фото- и видеосъемки в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определенных местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных.

Все еще под запретом остается проведение массовых зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, семейных и памятных мероприятий, а также на дому иных мероприятий с массовым скоплением людей, деятельность букмекерских контор, ночных и игровых клубов, караоке, выезд областных команд спортсменов по индивидуальным видам спорта на соревнования, конкурсы, олимпиады в регионы, находящихся в «красных» зонах, за пределы РК.

В то же время разрешена деятельность продовольственных и непродовольственных крытых рынков с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, открытых рынков, ТРЦ, торговых сетей, спорткомплексов, спортивно-оздоровительных центров, фитнес центров, йога центров с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Также поручено обеспечить перевод 30% сотрудников на удаленный режим работы, 70 % - на очный режим работы работников госорганов, организаций, национальных компаний, бизнес-центров, других офисов.

Сотрудники, не вакцинированные против коронавируса и не болевшие коронавирусом в течение последних 6 месяцев, переводятся на дистанционный формат работы, за исключением работников, исполнение обязанностей которых невозможно в дистанционном формате.

В регионе также разрешается деятельность междугородних, межобластных, межрайонных пассажирских автобусных перевозок и передвижения личного автотранспорта между регионами при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Разрешается деятельность детских дошкольных учреждений без проведения мероприятий с объединением групп, детских кабинетов коррекции, детских и взрослых образовательных центров. Также разрешено движение пассажирских поездов.