Карантин ослабили в Темиртау и Ботакаре

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области в Темиртау и посёлке Ботакара Бухар-Жырауского района ослабили карантинные меры. С 29 мая здесь сможет вернуться к работе ряд объектов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Каким организациям разрешили открыться, озвучил на брифинге в прямом эфире на телеканале Saryarqa руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Канат Аскаров.

В Темиртау и Ботакаре возобновят работу:

- спортивные объекты (за исключением бассейнов), с количеством занимающихся не более 30 человек, без проведения соревнований, массовых мероприятий и участия зрителей и соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

- непродовольственные рынки (вне зданий) с режимом работы до 17:00;

- непродовольственные магазины общей площадью до 2000 кв. м, расположенные на первых этажах в торгово-развлекательных центрах, торговых домах, бизнес-центрах при наличии отдельного входа/выхода с улицы и изоляции от других объектов;

- детские коррекционные объекты (по предварительной записи);

- объекты культуры (индивидуальные и групповые репетиции до 30 человек);

- бани, сауны, спа-центры;

- офисы, за исключением расположенных в объектах площадью более 2 000 кв. м, бизнес-центрах и других объектах, чья деятельность не разрешена на этих территориях в период карантина.