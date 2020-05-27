Карантин ослабили в Темиртау и Ботакаре
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области в Темиртау и посёлке Ботакара Бухар-Жырауского района ослабили карантинные меры. С 29 мая здесь сможет вернуться к работе ряд объектов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Каким организациям разрешили открыться, озвучил на брифинге в прямом эфире на телеканале Saryarqa руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Канат Аскаров.
В Темиртау и Ботакаре возобновят работу:
- спортивные объекты (за исключением бассейнов), с количеством занимающихся не более 30 человек, без проведения соревнований, массовых мероприятий и участия зрителей и соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;
- непродовольственные рынки (вне зданий) с режимом работы до 17:00;
- непродовольственные магазины общей площадью до 2000 кв. м, расположенные на первых этажах в торгово-развлекательных центрах, торговых домах, бизнес-центрах при наличии отдельного входа/выхода с улицы и изоляции от других объектов;
- детские коррекционные объекты (по предварительной записи);
- объекты культуры (индивидуальные и групповые репетиции до 30 человек);
- бани, сауны, спа-центры;
- офисы, за исключением расположенных в объектах площадью более 2 000 кв. м, бизнес-центрах и других объектах, чья деятельность не разрешена на этих территориях в период карантина.
Напомним, с 18 мая в посёлке Ботакара Бухар-Жырауского района были усилены ограничительные меры. В районном центре полностью было запрещено движение личного транспорта, приостановлена работа и общественный транспорт.
- Более четырех тысяч выпускников планируют сдавать ЕНТ в Атырауской области
- 29 мая начнется новый этап смягчения карантина в Карагандинской области
- Многие жители области не носят маски в общественных местах - аким Павлодарской области
- Умирзак Шукеев: Необходимо соблюдать карантинный режим для благополучия ваших семей
- Вы ответственны за здоровье ваших близких - Архимед Мухамбетов призвал соблюдать карантин
- В Алматы наладили производство защитных средств и тестов на коронавирус
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана