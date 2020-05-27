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Карантин ослабили в Темиртау и Ботакаре

27 Мая 2020 21:27
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Карантин ослабили в Темиртау и Ботакаре

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области в Темиртау и посёлке Ботакара Бухар-Жырауского района ослабили карантинные меры. С 29 мая здесь сможет вернуться к работе ряд объектов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Каким организациям разрешили открыться, озвучил на брифинге в прямом эфире на телеканале Saryarqa руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Канат Аскаров.

В Темиртау и Ботакаре возобновят работу:

- спортивные объекты (за исключением бассейнов), с количеством занимающихся не более 30 человек, без проведения соревнований, массовых мероприятий и участия зрителей и соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

- непродовольственные рынки (вне зданий) с режимом работы до 17:00;

- непродовольственные магазины общей площадью до 2000 кв. м, расположенные на первых этажах в торгово-развлекательных центрах, торговых домах, бизнес-центрах при наличии отдельного входа/выхода с улицы и изоляции от других объектов;

- детские коррекционные объекты (по предварительной записи);

- объекты культуры (индивидуальные и групповые репетиции до 30 человек);

- бани, сауны, спа-центры;

- офисы, за исключением расположенных в объектах площадью более 2 000 кв. м, бизнес-центрах и других объектах, чья деятельность не разрешена на этих территориях в период карантина.

Напомним, с 18 мая в посёлке Ботакара Бухар-Жырауского района были усилены ограничительные меры. В районном центре полностью было запрещено движение личного транспорта, приостановлена работа и общественный транспорт.
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Ключевые слова: Карагандинская область, Коронавирус,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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