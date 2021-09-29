Карантин ослабили в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Мангистауской области о послаблении ограничительных карантинных мер на территории региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу разрешается работа всех объектов в соответствии с Критериями ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq:

в будние дни – для всех объектов, участвующих в проекте Ashyq - до 00:00 часов, лидерам проекта Ashyq - до 2-х часов;

в выходные дни до 00:00 часов, лидерам проекта Ashyq - до 2:00, при условии наличия безопасного «зеленого» статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей.

Требования к наличию «зеленого статуса» и ограничения режима работы, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.

В документе говорится, что разрешается деятельность в соответствии с Критериями деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq, при наличии безопасного «зеленого» статуса согласно приложению 3 к настоящему постановлению, без ограничения по режиму работы при условии наличия «зеленого статуса« (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей.

Постановление вступает в силу с 29 сентября.

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