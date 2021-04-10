20:05, 09 Апрель 2021 | GMT +6
Карантин ослабили в Костанайской области
КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Главный санврач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев внёс изменения в постановление «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Корректировки касаются двух пунктов постановления. Согласно новому постановлению, в области теперь разрешена деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие) без проведения коллективных богослужений и массовых мероприятий, в том числе проведение жума, тарауих, айт намазов и ауыз ашар, а также торжественных богослужений и мероприятий в период празднования Пасхи.
Вместе с тем, работа объектов общепита, расположенных в них, пока запрещена.
Кроме этого, разрешено теперь проводить индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе.
Изменения вступают в силу с 12 апреля.