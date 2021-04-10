РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:05, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Карантин ослабили в Костанайской области

    None
    None
    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Главный санврач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев внёс изменения в постановление «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Корректировки касаются двух пунктов постановления. Согласно новому постановлению, в области теперь разрешена деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие) без проведения коллективных богослужений и массовых мероприятий, в том числе проведение жума, тарауих, айт намазов и ауыз ашар, а также торжественных богослужений и мероприятий в период празднования Пасхи.

    Вместе с тем, работа объектов общепита, расположенных в них, пока запрещена.

    Кроме этого, разрешено теперь проводить индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе.

    Изменения вступают в силу с 12 апреля.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Костанайская область Общество
    Сейчас читают
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!