Карантин ослабили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Каким предприятиям разрешат работать без Ashyq, а каким социально-экономическим объектам позволят возобновить деятельность, рассказали в Департамете санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно новому Постановлению, принято решение о возобновлении деятельности предприятий, не использующих приложение Ashyq, с установлением ограничений, указанных в приложении 2 к Постановлению.

Разрешается деятельность в соответствии с критериями деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq, при наличии безопасного («зеленого») статуса согласно приложению 2 к постановлению, без ограничения по режиму работы при условии наличия «зеленого статуса» (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей.

Кроме этого, на объектах, участвующих в Ashyq, при условии безопасного («зеленого») статуса у сотрудников и посетителей разрешается:

- проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи) при заполняемости до 50%, не более 50 мест;

- конференций, форумов, зрелищных и иных мероприятий с массовым скоплением людей при заполняемости до 50%, не более 50 мест;

- проведение выставок с заполняемостью не более 70%, но не более 200 посетителей;

- проведение марафонов (на открытом воздухе), не более 500 человек;

- проведение спортивных мероприятий со зрителями при заполняемости не более 50%;

- деятельность спорткомплексов, спортивно–оздоровительных центров (тренировки) при заполняемости не более 20%;

- деятельность религиозных объектов (проведение «Жұма намаз» в закрытых помещениях) при заполняемости не более 20%;

- деятельность игровых клубов (казино) при заполняемости не более 50 человек.

В государственных организациях, органах квазигосударственного сектора остается требование по переводу 80% сотрудников на удаленный режим работы. При условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 организации осуществляют деятельность без учета требований по процентному соотношению сотрудников, работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев».

Постановление вступает в силу с момента подписания, с полным текстом можно ознакомиться здесь.