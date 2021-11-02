Карантин могут ужесточить в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинская область с 29 октября перешла из «зеленой» в «желтую» зону. Будут ли в регионе ужесточать карантинный режим, рассказали сегодня на брифинге в РСК представители департамента санитарно-эпидемиологического контроля и управления здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя руководителя департамента санэпидконтроля Мухтара Сербаева, за сутки 31 октября в регионе зарегистрировано 37 новых случаев COVID-19, из них с симптомами заболевания – 36, бессимптомных – 1. Всего зарегистрировано 34 375 случаев COVID-19, из них 26241- с симптомами заболевания (76,3%) и 8134 бессимптомных (23,6%). Выписано с выздоровлением 33476 (97,3%) больных. Суточный прирост заболеваемости составил 0,1 %.

На 1 сентября среди детей до 18 лет выявлено 1388 случаев КВИ, в том числе 963 - среди школьников. Всего зарегистрировано 170 очагов инфекции - 49 очагов на дому, более 40 очагов - в организованных коллективах, 9 - в медицинских организациях.

Однако, если в течение 5 дней после перехода области в «желтую» зону произойдет ухудшение эпидситуации, то режим карантина ужесточат. Ранее карантинный режим был ослаблен, разрешение на работу с приложением «Ashyq» получили многие заведения.

«Территория Актюбинской области с 29 октября находится в «желтой» зоне. Согласно действующего постановления главного санитарного врача страны, мы будем наблюдать ситуацию - если будет ухудшение, то примем постановление об ужесточении карантинных мер», - сказал М. Сербаев.