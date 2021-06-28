Карантин могут ужесточить ко Дню города в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С учетом ухудшения эпидемиологической ситуации в Нур-Султане будут приняты дополнительные меры ужесточения. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач города Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила главный санврач, уровень заболеваемости за последнюю неделю в Нур-Султане вырос по сравнению с предыдущей неделей на 65 %, или на 1400 случаев.

«С учетом ухудшения эпидемиологической ситуации будут приняты дополнительные меры ужесточения:

- запрет на работу аттракционов на свежем воздухе в парковой зоне;

- запрет на празднование дня города, за исключением проведения в онлайн формате и на открытом воздухе с участием проекта Ashyq;

- запрет на проведение концертных мероприятий со зрителями;

- запрет в крупных спорткомплексах проведение спортивных мероприятий со зрителями;

- запрет на экскурсионные туры;

- сокращение количества занимающихся в образовательных центрах с 15 до 10 человек, с запретом работы в выходные дни», - сказала в ходе брифинга акимата Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

Напомним, что с 27 июня ограничена деятельность:

- торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров в будние дни с 10.00 до 17.00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни независимо от размещения на данных объектах пунктов для массовой вакцинации против COVID-19 (за исключением расположенных в них аптек, минимаркетов, супермаркетов и гипермаркетов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости, пунктов для массовой вакцинации против COVID-19, объектов, чья деятельность разрешена независимо от места расположения настоящим Постановлением и объектов предпринимательства участвующих в проекте «Ashyq»);

- объектов общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни, независимо от места расположения, в будние дни с 07:00 часов до 20:00 часов с запретом работы в субботние и воскресные дни и на открытом воздухе (летние залы) в будние и выходные дни с 07:00 часов до 22:00 часов, доставка и вынос еды в штатном режиме, за исключением объектов участвующих в проекте «Ashyq».

- крытых продовольственных рынков в штатном режиме и непродовольственных рынков в будние дни с 10:00 до 20:00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни независимо от размещения на данных объектах пунктов для массовой вакцинации против COVID-19;

- административный персонал государственных органов (организации), национальных компаний, предприятий независимо от форм собственности, в зависимости от производственной необходимости должны перевести не менее 80% персонала на дистанционную форму работы. Те, кто переболел или получил вакцину, могут продолжать работу в обычном режиме.