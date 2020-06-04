Карантин могут усилить в Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова были рассмотрены вопросы текущей эпидемиологической ситуации в стране, обеспечения средствами индивидуальной защиты населения, вывоза граждан РК из-за рубежа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов в своем докладе отметил, что в некоторых регионах послабление карантинных мер привело к росту заболеваемости коронавирусом.

В этой связи заместителем Премьер-Министра поручено акиматам Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской областей усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в т. ч. с возможным усилением ограничительных мер.

«Акиматы регионов должны обеспечить жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Если субъекты бизнеса не будут их соблюдать, то их необходимо временно закрывать до устранения нарушений. Это необходимо для обеспечения безопасности наших граждан», — отметил Е. Тугжанов.

По итогам совещания заместитель Премьер-Министра Е. Тугжанов дал ряд конкретных поручений.