Карантин могут усилить в Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской областях
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова были рассмотрены вопросы текущей эпидемиологической ситуации в стране, обеспечения средствами индивидуальной защиты населения, вывоза граждан РК из-за рубежа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.
Министр здравоохранения Елжан Биртанов в своем докладе отметил, что в некоторых регионах послабление карантинных мер привело к росту заболеваемости коронавирусом.
В этой связи заместителем Премьер-Министра поручено акиматам Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской областей усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в т. ч. с возможным усилением ограничительных мер.
«Акиматы регионов должны обеспечить жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Если субъекты бизнеса не будут их соблюдать, то их необходимо временно закрывать до устранения нарушений. Это необходимо для обеспечения безопасности наших граждан», — отметил Е. Тугжанов.
По итогам совещания заместитель Премьер-Министра Е. Тугжанов дал ряд конкретных поручений.
- Роман Скляр прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область
- Прирост 2,3%: за сутки в Казахстане выявлен 271 заболевший коронавирусом
- В столице закрыли еще 52 заведения за несоблюдение санитарных норм
- Уральский парк культуры и отдыха закрывают из-за несоблюдения санитарных норм
- Дополнен перечень товаров, ввозимых в ЕАЭС беспошлинно для борьбы с коронавирусом
- Роботов по сбору ПЦР-анализов разрабатывают в Японии
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана