Карантин: какие запреты вводятся для столичных жителей и гостей города

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В своем новом постановлении главный государственный санитарный врач напомнила жителям и гостям столицы о том, что в регионе запрещается проведение массовых мероприятий в честь празднования Наурыз. Запрет также касается семейных и памятных мероприятий, праздничных корпоративов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе вводится запрет на проведение городских массовых мероприятий в честь празднования праздника Наурыз (концерты, национальные игры, организация питания, торговли всех видов товаров, акции и т.п.).

Запрещается участие зрителей в студиях при записи и проведении телепередач в прямом эфире. Вводится запрет на работу кинотеатров, кинорумов, бильярдных, караоке, батутов ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, за исключением расположенных в спортивных объектах, на проведение различных видов ярмарок, как в крытых помещениях, так и на открытом воздухе (за исключением продовольственных ярмарок «выходного дня» на открытом воздухе).

В том числе запрещена работа фудкортов, банкетных и торжественных залов, независимо от места расположения, за исключением работы кухни на доставку и вынос еды.

Не разрешается проводить массовые мероприятия, включая семейные, памятные мероприятия, праздничные корпоративы, в том числе на дому, форумов, конференций, семинаров, собраний, слушаний, выставок, акций, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн формата) и другие.

Вводится запрет на деятельность объектов дополнительного образования (различные виды кружков) при общеобразовательных школах, в том числе пришкольные лагеря.