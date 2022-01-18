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Карантин для заболевших коронавирусом могут сократить в РК

18 Января 2022 19:44
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Карантин для заболевших коронавирусом могут сократить в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова прокомментировала вопрос о возможном сокращении карантина для больных коронавирусом, бессимптомных и контактных лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня в России заявили о том, что сокращают карантин до 7 дней. Рассматривается ли такой вопрос в Казахстане?» - спросил представителей Минздрава РК журналист во время пресс-конференции в СЦК.

«Да, мы в пятницу провели ZOOM с нашими коллегами, с привлечением специалистов, изучили международный опыт. Действительно, в мире сейчас идет снижение срока карантина. Пока предварительно мы в проект постановления главного государственного врача предусматриваем, что контактные и бессимптомные будут находиться на карантине до 10 дней», - сказала Айжан Есмагамбетова.

Она пояснила, что при этом, будет дано право провести тестирование на седьмые сутки и при отрицательном результате, уже через 7 дней завершать карантин и выходить на работу.

«Если же тестирование по каким-то причинам не будет проведено: а я скажу, что есть такие граждане, которые не хотят проводить тестирование, они ждут окончание карантина. Для них карантин будет сохранен в течение 10 дней. То есть через 10 дней они тогда, не сдавая ПЦР-тест, могут завершать карантин и выходить на работу», - уточнила председатель комитета.

Отметим, что срок карантина для заболевших на сегодня составляет 14 дней.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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