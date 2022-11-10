Каракат Абден встретилась с жителями Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Каракат Абден посетила Кызылординскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на штаб кандидата.

В рамках поездки Каракат Абден провела несколько встреч с населением областного центра и отдаленных районов. Не остались в стороне и избиратели Аральска. В Аральске кандидат встретилась также с представителями семейного бизнеса, которые успешно развивают свое дело, преумножая национальные и семейные ценности.

Актуальные вопросы населения также были рассмотрены на предвыборной встрече с избирателями города Кызылорды. Участники встречи обсуждали вопросы воспитания подрастающего и молодого поколения, укрепления института семьи и нравственных ценностей.

Президентские выборы состоятся 20 ноября 2022 года. К.Абден уже провела свыше 20 предвыборных встреч с населением в 13 городах и нескольких селах страны. В ближайшее время кандидат в Президенты планирует посетить Северо-Казахстанскую, Туркестанскую и Жамбылскую области.