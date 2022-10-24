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Каракат Абден встретилась с карагандинскими избирателями

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
24 Октября 2022, 22:37
Каракат Абден встретилась с карагандинскими избирателями

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 24 октября предвыборным штабом К. Абден организована встреча с жителями города Караганды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу штаба кандидата в президенты РК.

Кандидат в Президенты РК Каракат Абден продолжает активную агитационную работу с избирателями в регионах страны. В Центре поддержки многодетных семей города Караганды «Шанырак» Каракат Абден ознакомила избирателей со своей предвыборной программой, в рамках которой были обсуждены актуальные проблемы населения. На встречу собрались свыше 100 многодетных матерей. Избиратели подняли вопросы о семейных ценностях, духовном и социальном развитии. Кроме того, в ходе встречи многодетные матери представили свои предложения и рекомендации.

Как отметили в пресс-службе предвыборного штаба кандидата, до этого Каракат Абден встретилась с жителями города Косшы и села Коянды, которые находятся близ Астаны.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября.


Карагандинская область   Выборы   Караганда   Президентские выборы - 2022  
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