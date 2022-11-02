Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматинская область

Каракат Абден встретилась с избирателями в Есике

2 Ноября 2022, 16:50
Каракат Абден встретилась с избирателями в Есике
2 Ноября 2022, 16:50

Каракат Абден встретилась с избирателями в Есике

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Каракат Абден посетила город Есик Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во встрече с избирателями приняли участие местные жители, специалисты дошкольных образовательных учреждений.

На совещании обсуждались вопросы безопасности детей.

Ранее мы сообщали, что Каракат Абден провела встречу с избирателями в городе Талгаре Алматинской области.

Напомним, предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, то есть 19 ноября. 19 ноября – День тишины по всей республике. А 20 ноября пройдут президентские выборы.


Новости по теме
Мейрам Кажыкен встретился со студентами в Шымкенте
Салтанат Турсынбекова провела встречу с библиотекарями в Северном Казахстане
Жигули Дайрабаев ознакомился с производственными предприятиями в ЗКО
Читайте также
Для граждан без прописки открыли 23 избирательных участка в Астане
Салтанат Турсынбекова провела встречу с библиотекарями в Северном Казахстане
Более 20 тысяч мероприятий провел РОШ в поддержку Касым-Жомарта Токаева
Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в поселке Шортанды в Акмолинской области
Жигули Дайрабаев ознакомился с производственными предприятиями в ЗКО
Общественный транспорт в день выборов будет работать бесплатно в Атырау
Мейрам Кажыкен встретился со студентами в Шымкенте
Каракат Абден предложила поддержать патронажную службу
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
3 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
4 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору