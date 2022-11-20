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Каракат Абден проголосовала на выборах

20 Ноября 2022, 09:15
Каракат Абден проголосовала на выборах
20 Ноября 2022, 09:15

Каракат Абден проголосовала на выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты Каракат Абден проголосовала на внеочередных президентских выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Каракат Абден проголосовала на избирательном участке №135, расположенном на улице №38.

Отметим, кандидат в Президенты РК прибыла на избирательный участок в 8:20 часов. С ней были ее родители.

Напомним, 7 октября Республиканское общественное объединение «Национальный альянс профессиональных социальных работников» выдвинул на внеочередные президентские выборы кандидатуру Каракат Абден.

Каракат Абден, вместе со своим предвыборным штабом, провела мероприятия в Алматинской, Кызылординской, Актюбинской, Павлодарской, Туркестанской областях, в городах Шымкент, Алматы и Астана.


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