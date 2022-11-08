Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Кызылординская область

Каракат Абден посетила Кызылординскую область

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
8 Ноября 2022, 14:35
Каракат Абден посетила Кызылординскую область

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты Республики Казахстан Каракат Абден продолжает агитационную работу в регионах страны. Сегодня она прибыла в Кызылорду и посетила региональный предвыборный штаб в свою поддержку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу кандидата.

Всего в агитационной работе в этом регионе задействовано свыше ста человек. Стоит отметить, что агитационная работа штаба охватывает все категории граждан, не остаются без внимания и люди с ограниченными возможностями. Для этого члены агитгрупп посещают дома избирателей и разъясняют основные пункты программы кандидата.

Напомним, что президентские выборы состоятся 20 ноября 2022 года. Каракат Абден уже провела свыше 20 предвыборных встреч с населением в 11-ти городах и нескольких селах страны. В ближайшее время кандидат в Президенты планирует посетить Туркестанскую, Жамбылскую, Северо-Казахстанскую области.


Кызылординская область   Президентские выборы - 2022   Выборы-2022: кандидат Каракат Абден  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
ЧМ-2023 по боксу: чемпионы получат от IBA по $200 тысяч
ЧМ-2023 по боксу: чемпионы получат от IBA по $200 тысяч
65 тысяч детей бесплатно занимаются в секциях и кружках в Алматы
65 тысяч детей бесплатно занимаются в секциях и кружках в Алматы