Каракат Абден посетила Кызылординскую область

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты Республики Казахстан Каракат Абден продолжает агитационную работу в регионах страны. Сегодня она прибыла в Кызылорду и посетила региональный предвыборный штаб в свою поддержку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу кандидата.

Всего в агитационной работе в этом регионе задействовано свыше ста человек. Стоит отметить, что агитационная работа штаба охватывает все категории граждан, не остаются без внимания и люди с ограниченными возможностями. Для этого члены агитгрупп посещают дома избирателей и разъясняют основные пункты программы кандидата.

Напомним, что президентские выборы состоятся 20 ноября 2022 года. Каракат Абден уже провела свыше 20 предвыборных встреч с населением в 11-ти городах и нескольких селах страны. В ближайшее время кандидат в Президенты планирует посетить Туркестанскую, Жамбылскую, Северо-Казахстанскую области.