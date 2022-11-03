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Каракат Абден посетила центральный рынок в Актобе

3 Ноября 2022, 18:25
Каракат Абден посетила центральный рынок в Актобе
3 Ноября 2022, 18:25

Каракат Абден посетила центральный рынок в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Продолжаются предвыборные встречи кандидата в Президенты Каракат Абден в Актобе, передает МИА «Казинформ».

Сегодня кандидат встретилась с представителями предвыборного штаба в регионе и посетила центральных рынок г.Актобе.

В рамках визита кандидат ознакомила избирателей с основными пунктами предвыборной программы. В основном, во время встречи жители поднимали социальные вопросы. Стоит отметить, что избиратели поддержали такой формат встречи с кандидатом.

Напомним, что Каракат Абден с момента старта предвыборной кампании находится в рабочей поездке по регионам Казахстана. Д о этого она встречалась с жителями Акмолинской области, Караганды, Астаны, Экибастуза, Семея, Павлодара, Талгара и Есика.


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